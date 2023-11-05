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恆豐銀行 達拉斯辦感恩活動

達拉斯訊
男子組獲獎選手與董事長吳文龍（左四）合影。（恆豐銀行提供）
男子組獲獎選手與董事長吳文龍（左四）合影。（恆豐銀行提供）

恆豐銀行10月28日舉辦了25周年慶，並在達拉斯地區進行感恩高爾夫球賽及客戶感恩晚宴，這是繼疫情三年後，恆豐銀行第一次在達拉斯地區舉辦活動。

達拉斯地區上週三晚上就開始下雨並一直斷斷續續持續到週六的上午，在所有人都覺得比賽會取消時，雨突然停了，使得比賽如期舉行，共有近一百人參加高爾夫球賽，雨後氣候清爽宜人，所有參賽者都非常的享受這次的高爾夫球賽。

當晚，恆豐銀行在麒麟閣舉辦了超過300人的感恩晚宴，吳文龍董事長感謝達拉斯客戶朋友們長期以來對於銀行的信任，恆豐銀行在達拉斯地區取得的成績離不開廣大客戶的厚愛與支持，2023是恆豐銀行建行25周年，在25年的經營歷程中，恆豐銀行的每一份成績都離不開社區廣大客戶的信任與支持，銀行心存感恩。

但過去三年，由於疫情的緣故，為了大家的安全，停止了所有的活動。今年一恢復開放，就在各地舉辦大型答謝活動，以感謝多年來攜手並進，誠信相托的客戶朋友。自5月起，恆豐銀行在休士頓舉辦了建行25周年慶高爾夫球賽及大型客戶答謝晚宴，在加州及內華達州也都分別舉辦了大型客戶感恩晚宴，今天，來到達拉斯，帶著銀行對廣大客戶的感恩之情舉辦高爾夫球賽及晚宴。

吳文龍在講話中特別報告了銀行的財報數據。截止到2023年9月30日，恆豐銀行的總資產已達26億，資產報酬率（ROA）達2.05%、投資報酬率（ROE）17 %，截止9月底，恆豐銀行收入超過4仟9佰萬5拾萬（Before Tax），吳董事長表示，從第三季度的財報可以看出，雖然在外部經濟環境動蕩不穩，但恆豐銀行的經營績效始終保持穩定上升趨勢。成績的取得同董事會成員及全體員工的共同努力是分不開的，所以，在此也特別感謝全體同仁的共同努力。

晚會上，為高爾夫球賽的得獎者頒獎，並合影留念，接下來的抽獎活動，是每一次感恩晚宴中的重頭戲，所有參加晚宴的客戶都非常興奮，恆豐銀行為這次晚宴準備了總金額超過1萬元，共計84 個現金獎，最高獎項為現金888.88元，由幸運得主王先生抽到。

恆豐銀行成立於1998年5月18日，從臨時組合屋，38位員工的開始，經過25年的兢兢業業的努力，員工超過258人。 恆豐銀行大樓除已成為休士頓中國城的地標式建築外，也帶動了中國城的經濟繁榮。

女子組獲獎選手與董事長吳文龍（左四）合影。（恆豐銀行提供）
女子組獲獎選手與董事長吳文龍（左四）合影。（恆豐銀行提供）
888.88由幸運的王先生（圖左）抽得，開心地與吳文龍(圖右）合影。（恆豐銀行提...
888.88由幸運的王先生（圖左）抽得，開心地與吳文龍(圖右）合影。（恆豐銀行提供）
參賽選手大合照。（恆豐銀行提供）
參賽選手大合照。（恆豐銀行提供）

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