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德州人語／論華人大媽「妄為之舉」現象

德州人語

部分在海外生活的華人，屢有膽大妄為之舉。公園抓野鵝燉湯、隨意採摘鄰家果樹、挖路邊野菜做美食等行徑，無不令人瞠目。造成該現象的原因，或許不只是法律意識淡薄，還與他們的出生、成長背景有關。

洛杉磯公園、街頭常可以看到野生動物，據律師劉龍珠爆料，曾有華人大媽，因為女兒愛吃鵝肉，就去抓公園內的野生大鵝，被執法者逮住後，大媽還反問「這有什麼錯？」殊不知早已觸犯聯邦遷徙鳥類保護法。

如果說這位大媽抓野鵝，是法律意識淡薄，那今年9月17日，趁夜黑風高偷摘鄰家棗子的兩名華人，很可能是知法犯法。當前美國部分地區治安不靖，深夜出門有被搶劫風險，這兩人冒險選擇天黑摘棗，顯然是害怕被屋主或路人發現。

而且這類現象不是個案，在谷歌搜索「華人偷摘」關鍵字，可以輕易找到許多相關新聞。例如南加亞凱迪亞居民蔡小姐，辛苦栽種的番石榴被華人大媽「順手拿走」；紐約新港巷居民種的番茄，被華人大媽染指等。

綜合分析這些事件，不難發現當事人以大媽、大叔為主，且以不諳英文的第一代移民居多。通過年齡推算，他們大多出生、成長在中國貧苦年代，在十年文化大革命、三年大飢荒等歷史事件影響下，那是一個「禮樂崩壞」的時代。「批林批孔」，讓部分中國人不再信仰孔子；極端的唯物主義宣傳，讓敬畏之心蕩然無存。

聖人孔子生前周遊列國，惶惶如喪家之犬，吃了上頓沒下頓，被困於陳蔡之間，他用親身經歷，為中華民族塑造「君子憂道不憂貧」的價值觀。受此影響，中華民族往往推崇的，是「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」的忠義之士，無論是關羽、岳飛這樣的武將，還是文天祥、史可法這樣的文官，他們都是事業上的失敗者，但都以其高尚的人格，被後人所歌頌。

然而在文化大革命的特殊時代背景下，這些「道義」被極端「利己」所取代，「紅衛兵」想的是如何把別人「鬥」下去，好讓自己牟利，而不是好壞是非。文化大革命結束後，中國滿目瘡痍，讓人民吃飽飯、活下去，成為領導層的第一要務，素質教育，只能等「衣食足」後才能「知榮辱」。這也使得90年代的中國，出現經濟發展與國民素質不同步的狀況。

華人大媽做出有損族裔形象的低素質舉動，一方面是可惡的，另一方面他們也是可憐的。「時代的一粒沙，落在普通人頭上，就是一座山」，他們出生、成長在那個特殊年代，只能被裹挾前進；時代教會他們的，是無利不起早，是空手套白狼，他們根本無法察覺這麼做的負面影響。

指望他們通過數年旅美生活的耳濡目染，就完全拋去舊時代印記，是不現實的，畢竟好的道德品質，需要幾十年甚至幾代人去培養。我們能做的，是通過媒體進行更多曝光與宣導，希望他們能夠警醒，下次再行膽大妄為之事前，先三思。

華人 亞凱迪亞 南加

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