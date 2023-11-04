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華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

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德州人語／高物價華人感受最深

德州人語
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許多來美不久的留學生，都羨慕能在華人區居住的人。這裡出門就有華人超市、中餐廳；只要願意，每天都能喝到奶茶。然而當這些留學生畢業後開始就地工作，長住到華人區可能才會驚覺，每月薪水捉襟見肘，相比其他地區，華人城市生活成本可不便宜。

先說說老少咸宜的奶茶，是很多人的心頭好。如今在這點一杯奶茶，價格很難低於五元。像加州聖蓋博米其林奶茶店「喫茶三千」，其最受歡迎的飲料之一「國王珍奶」，這幾年連連漲價，如今一杯要七元以上。不過因其味道濃郁純正，每天還是有很多人排隊購買。

其次，華人平日最經常光顧的中資超市，已經被民眾抱怨「貴」很久了。超市中菜比肉貴的現象依舊存在。蔬菜區域一眼望去，最常見的是三元多，四元多一磅的菜，比肉和雞蛋都貴，實在讓人下不了手，最後，只能選購一些一至二元的特價菜。

再說說華人區的房價。如今多數地區房價紛紛開始因為經濟情勢降低而走跌的時候，華人區的房價可謂「一枝獨秀」，一直堅挺。想要購買位置好、結構好的房子或學區房，甚至要加價購買。若買不起房子，在華人區想要住得好一點，一個套間月租多在千元以上。

有些來美多年的華人民眾，購物已開始移轉，不一定侷限在華人區。這些年，他們紛紛將眼光放在更便宜的周邊非華人區。他們也喜歡好市多，Trader Joe’s等美國超市。隨著一些美國主流超市開始販售華人食品，越來越多的華人選擇到物價更低的西裔聚集城市購物，這裡的蔬菜很新鮮，價格也更實惠。像社交媒體上，有網友總結出Trader Joe’s版的剁椒辣醬，符合華人口味的小零食等，價格公道，品質高。

有些喜歡甜品的華人，實在無法承受美國主流甜品店和超市蛋糕的甜度，只能尋求華人開的蛋糕店。不過隨著這幾年物價上漲，華人蛋糕店一個六寸蛋糕多在30元以上，而且有時水平參差不齊。有華人就推薦古巴連鎖蛋糕店Porto’s，與傳統美國蛋糕相比，這家店的蛋糕沒有那麼甜，多數蛋糕20元出頭，品質高，很受華人喜愛。

疫情之後通貨膨脹，雖物價漲的不只在華人區，但該區的中國食材、零食、飲料，這些若沒有更多外在競爭情況下，價格很難降下來。

居住在華人區的老人感受可能更深，他們當中很多不能開車，無法經常外出到其他地區且更便宜的超市，最常去的就是家門口的中國超市。也有華人實在吃不慣主流超市的菜仍回頭買，就算貴，也只能摸摸頭認了。

華人超市 房價 蔬菜

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