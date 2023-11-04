國會議員凱格蘭哲 不競選連任

凱格蘭哲(紅衣者)宣布，本屆任期屆滿時不再競選連任，引起黨內議論紛紛。（美聯社）

代表德州第12國會選區(12th congressional district of Texas，位於福和市一帶)的聯邦眾議員 凱格蘭哲(Kay Granger)宣布，本屆任期屆滿時不再競選連任，她是眾議院 撥款委員會的主席，她在政途上創下許多紀錄，她不戀棧的作風得到許多人讚揚，但政壇分析師認為應該跟共和黨 目前不顧真理與事實的混亂思維相關。

現年80歲的格蘭哲在1996年11月的大選中，代表共和黨出馬勝出，一直擔任國會眾議員至今，當時她成為歷史上第一位代表德州的共和黨籍女性眾議員，2022年她被選為眾議院撥款委員會(House Appropriations Committee)的主席，這是眾議院最位高而權重的職位之一。

作為國會議員，多數工作都是由眾多幕僚擔當，如果只是用名氣出頭，做到90歲的也不乏其人，但格蘭哲決定把她的職位讓年輕一代的民意代表接下，表現出她的氣度，但她並沒有說明不再競選的確切原因。

就在格蘭哲宣布不再競選連任後不久，代表科羅拉多州丹佛市一帶的共和黨籍眾議員肯巴克(Ken Buck)，向MSNBC的安德瑞雅米契爾(Andrea Mitchell)宣布他也不再競選連任，而他只有64歲。他並且暗示還會有其他共和黨議員將在近期內宣布不再競選連任，政治專家認為從最近眾議院議長職位的風波，可以看出共和黨內部現在是一片混亂(chaos)，那些極右派的議員肆意搗亂，似乎就是要讓國事無法順利進行。

巴克在宣布時提到格蘭哲的名字，並且表示他對國會處理重大事項的無能為力作風感到沮喪，而且目前的共和黨完全死忠於川普，連競選失敗都死不認輸，硬說2020年那場總統選舉是被拜登偷走的，讓巴克對共和黨深感絕望，他表示將會在其他方面發展，不再追尋仕途，但他也表明不會離開共和黨。

格蘭哲和巴克的任期都是到2025年1月，在2021年1月6日，這兩位共和黨眾議員都在國會認證拜登當選，而凡是認證拜登當選的共和黨議員，都被川普指責為「叛徒」(traitors)，這些人如果企圖連任，一定會遭川普惡言相向、威脅加身，他們想要得到共和黨員的票而勝出定是前途多艱。