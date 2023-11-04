國會議員凱格蘭哲 不競選連任
代表德州第12國會選區(12th congressional district of Texas，位於福和市一帶)的聯邦眾議員凱格蘭哲(Kay Granger)宣布，本屆任期屆滿時不再競選連任，她是眾議院撥款委員會的主席，她在政途上創下許多紀錄，她不戀棧的作風得到許多人讚揚，但政壇分析師認為應該跟共和黨目前不顧真理與事實的混亂思維相關。
現年80歲的格蘭哲在1996年11月的大選中，代表共和黨出馬勝出，一直擔任國會眾議員至今，當時她成為歷史上第一位代表德州的共和黨籍女性眾議員，2022年她被選為眾議院撥款委員會(House Appropriations Committee)的主席，這是眾議院最位高而權重的職位之一。
作為國會議員，多數工作都是由眾多幕僚擔當，如果只是用名氣出頭，做到90歲的也不乏其人，但格蘭哲決定把她的職位讓年輕一代的民意代表接下，表現出她的氣度，但她並沒有說明不再競選的確切原因。
就在格蘭哲宣布不再競選連任後不久，代表科羅拉多州丹佛市一帶的共和黨籍眾議員肯巴克(Ken Buck)，向MSNBC的安德瑞雅米契爾(Andrea Mitchell)宣布他也不再競選連任，而他只有64歲。他並且暗示還會有其他共和黨議員將在近期內宣布不再競選連任，政治專家認為從最近眾議院議長職位的風波，可以看出共和黨內部現在是一片混亂(chaos)，那些極右派的議員肆意搗亂，似乎就是要讓國事無法順利進行。
巴克在宣布時提到格蘭哲的名字，並且表示他對國會處理重大事項的無能為力作風感到沮喪，而且目前的共和黨完全死忠於川普，連競選失敗都死不認輸，硬說2020年那場總統選舉是被拜登偷走的，讓巴克對共和黨深感絕望，他表示將會在其他方面發展，不再追尋仕途，但他也表明不會離開共和黨。
格蘭哲和巴克的任期都是到2025年1月，在2021年1月6日，這兩位共和黨眾議員都在國會認證拜登當選，而凡是認證拜登當選的共和黨議員，都被川普指責為「叛徒」(traitors)，這些人如果企圖連任，一定會遭川普惡言相向、威脅加身，他們想要得到共和黨員的票而勝出定是前途多艱。
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