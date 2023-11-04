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希拉李粗口罵幕僚 錄音瘋傳 休城市長選戰生波

編譯胡立宗／綜合報導
希拉李在後台以粗話羞辱幕僚的錄音被揭露後再對休士頓市長之爭掀波瀾。（美聯社）
希拉李在後台以粗話羞辱幕僚的錄音被揭露後再對休士頓市長之爭掀波瀾。（美聯社）

德州參議員惠特麥（John Whitmire）與聯邦眾議員希拉李（Sheila Jackson Lee，前譯傑克森李）是休士頓下任市長的熱門候選人，但在提前投票已經開始之際，希拉李卻被爆出在選前最後一場政見發表會時，在後台以粗話羞辱幕僚的錄音，儘管希拉李一再解釋，但惠特麥堅稱都是模糊焦點的烏賊戰術。

事發地點在德州南方大學，當天正要舉辦市長投票之前的最後一場辯論會。為時一分半的錄音可以聽到希拉李不斷地罵人，包括「腦滿腸肥的死小孩」（goddamn big ass children）、「他媽的白痴」（fucking idiots），以及「我要你們有點他媽的腦袋」（I want you to have a fucking brain.），「你們應該先看看（某文件），你們應該稱呼我為國會議員，這是個如此重要的一天，我只是要你們做到最基本的」。

當錄音在社交平台瘋傳後，希拉李先是發函對不當言行表達歉意，希望選民不要以此論斷，因為她代表的是一群選民，而不只是她。她還說，她是一個有什麼說什麼的人，但這點有好有壞，有時也會過了頭。

但是之後，希拉李又說，一切都是惠特麥臥底的人幹的，而且社會對男女發言的標準不同，希望選民不要被誤導。她說，她已經發表過聲明，如果她冒犯了任何人，那都是不應該的。她說，非常明顯的，惠特麥的臥底試圖擾亂提前投票，因此大家應該把重點放在投票上，而不要被誤導。

惠特麥則是再度反擊，稱對手在轉移焦點，「假設誰都會滿嘴粗口根本荒謬至極，我在選戰期間就沒有對任何對手罵過髒話」。他還以過去經歷做擔保，他的幕僚長和他共事20年，選區經理17年，大家願意為他工作，是因為這個團隊跟別人不一樣。市長選舉正式投票日為11月7日，休士頓紀事報指已有10萬人完成提前投票。

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