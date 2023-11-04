希拉李粗口罵幕僚 錄音瘋傳 休城市長選戰生波
德州參議員惠特麥（John Whitmire）與聯邦眾議員希拉李（Sheila Jackson Lee，前譯傑克森李）是休士頓下任市長的熱門候選人，但在提前投票已經開始之際，希拉李卻被爆出在選前最後一場政見發表會時，在後台以粗話羞辱幕僚的錄音，儘管希拉李一再解釋，但惠特麥堅稱都是模糊焦點的烏賊戰術。
事發地點在德州南方大學，當天正要舉辦市長投票之前的最後一場辯論會。為時一分半的錄音可以聽到希拉李不斷地罵人，包括「腦滿腸肥的死小孩」（goddamn big ass children）、「他媽的白痴」（fucking idiots），以及「我要你們有點他媽的腦袋」（I want you to have a fucking brain.），「你們應該先看看（某文件），你們應該稱呼我為國會議員，這是個如此重要的一天，我只是要你們做到最基本的」。
當錄音在社交平台瘋傳後，希拉李先是發函對不當言行表達歉意，希望選民不要以此論斷，因為她代表的是一群選民，而不只是她。她還說，她是一個有什麼說什麼的人，但這點有好有壞，有時也會過了頭。
但是之後，希拉李又說，一切都是惠特麥臥底的人幹的，而且社會對男女發言的標準不同，希望選民不要被誤導。她說，她已經發表過聲明，如果她冒犯了任何人，那都是不應該的。她說，非常明顯的，惠特麥的臥底試圖擾亂提前投票，因此大家應該把重點放在投票上，而不要被誤導。
惠特麥則是再度反擊，稱對手在轉移焦點，「假設誰都會滿嘴粗口根本荒謬至極，我在選戰期間就沒有對任何對手罵過髒話」。他還以過去經歷做擔保，他的幕僚長和他共事20年，選區經理17年，大家願意為他工作，是因為這個團隊跟別人不一樣。市長選舉正式投票日為11月7日，休士頓紀事報指已有10萬人完成提前投票。
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