父母教3歲童理財 成德州最小生意人

三歲男童戈梅茲被稱為「德州年紀最小的生意人」。（KWTX電視台畫面截屏）

德州 一名三歲小男孩超愛買玩具，他的爸媽發現買不起玩具了，於是出主意讓他自己賺錢存錢，今年稍早的暑熱對他不但不是問題，還讓他發了一筆小財，他被稱為「德州年紀最小的生意人」。

馬瑞克戈梅茲(Mareck Gomez)每次跟爸媽外出購物，就會去抓一個新玩具，一個星期上市場幾次，七天要花幾十元在玩具上，讓爸媽終於吃不消了。媽媽凱蒂戈梅茲(Katie Gomez)表示，她和丈夫討論過以後告訴馬瑞克：你要買什麼玩具都行，但錢必須是你自己賺來的，他答應了。

於是馬瑞克的父母「貸款 」給他買了一輛放冰品的小推車，車的兩側還漆上「M&M Paletas」(M&M托盤)，第一個M是指馬瑞克，第二個M是指弟弟馬利克(Malik)，顯然弟弟將來會跟哥哥當搭檔合作。

每當公園裡有活動，譬如棒球賽或足球 賽，馬瑞克就在媽媽的監督下大聲叫賣「來買冰棒喔」，今年的春夏和初秋，德州出現破紀錄的酷暑，馬瑞克汗流浹背的作生意，看著鈔票一張一張的進來，他完全不覺得暑熱難忍，而且許多家長看到他小小年紀就知道要努力工作，紛紛拿出荷包照顧他的生意。

接著父母又教他理財的方法，現在他把30%的進帳放在銀行的儲蓄帳戶裡，25%拿來還爸媽的貸款，35%拿來買他喜歡的玩具，還有10%依照聖經「十一稅」(tithing)的指示捐給教會。

美國的濟貧制度(welfare system)相當寬鬆，電視上有許多律師幾乎打保單就會讓你得到核准，每月閒坐在家就可以領到勉強過生活的錢和物資，許多非洲裔和西語裔家庭從小就讓孩子養成不上進的習慣，戈梅茲一家則希望孩子在人生裡要有目標，用自己的智慧和努力來成就一番事業，而不是苟且的得過且過，父母的用心讓人敬佩。