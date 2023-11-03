寒流來襲 休城低溫降冰點

休士頓地區寒冷天氣將來襲，公共衛生單位提醒民眾注意以度過未來的四個月。（取自National Weather Service官網）

休士頓 地區受寒流侵襲，2日(周四)清晨氣溫達到今年入秋以來的新低，休士頓北邊的幾個縣份最低溫 降到冰點以下，公共衛生單位用三個P來提醒民眾注意，好能安然度過未來的四個月。

這波寒流讓北德州 的大城市清晨低溫都降到華氏32度以下，在這樣的溫度下人和家庭寵物都可能凍死或凍病。2日清晨南德州的休士頓、梨城(Pearland)和糖城(Sugar Land)最低溫是38度，凱蒂市(Katy)是35度，但稍北一些的康羅市(Conroe)降到29度，冷泉市(Coldspring)則是31度。

現在只是寒冷季節的開頭，接下來一直到明年2月底都可能會有冷到結冰的天氣，公共衛生單位用三個P來提醒民眾注意：第一是People，家裡如果太冷要開暖氣，外出時穿上保暖的衣服，戴上帽子、圍巾、手套也都能幫助保暖禦寒。

第二是Pets(寵物)，天氣太冷時要讓貓狗進到家裡，第三是Plants(植物)，如果是盆栽的植物，傍晚前把它們移到室內，但不要放在暖氣口附近，否則可能被乾暖的風吹成植物標本，如果不是極高大的室外植物，可以用毯子或塑膠布覆蓋。

根據國家海洋與大氣管理局NOAA氣候預測中心(Climate Prediction Center)在10月下旬公布的冬季氣候報告，德州的旱象可能會在未來幾個月獲得紓解，該中心的首席氣象學家高茨巧克(Jon Gottschalck)指出，因為南部噴射氣流(southern jet stream)增強，加上強大的聖嬰暖流(El Nino)所附帶的溼氣，今冬墨西哥灣沿岸地區(Gulf Coast)、下密西西比河谷(lower Mississippi Valley)和東南各州(Southeast states)會有超過平均值的降雨。

高茨巧克又說，今冬的氣溫應該會比平均值稍暖一些，但他也提醒民眾不可掉以輕心，因為個別的寒流也可能會帶來極冷的空氣，降雪與路面結冰的情況還是可能出現，各種應付寒冬氣候的物品還是要準備周全。