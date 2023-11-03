少兒春晚選拔 12日休士頓初賽

參賽的選手與家長大合照。（記者封昌明／攝影）

由美國休士頓 善學中文學校、阿紫詩歌少兒朗誦團主辦，直通央視「龍的傳人」2024《少兒紅》少年兒童春節聯歡晚會。日前在休士頓賽區的美福陽光活動中心召開記者會，向外界說明。活動宗旨是為了更好地促進中美青少年兒童之間的文化與藝術交流，在海外傳承中華文化，為中美友誼貢獻一份力量。

央視「龍的傳人」 2024《少兒紅》少年兒童春節聯歡晚會活動的海外選拔賽，特別授權休士頓賽區。 參加休士頓賽區的優秀選手，可以直接進入北京央視攝影棚正式參與央視龍年兒童春晚節目的錄製。

這次活動全部由央視專業導演組精心打造，製作水平高，從導演、導播、燈光舞美，國家級錄製水準，頂級資源扶持，高端輸送出口，央視品牌欄目指定演播廳錄製，孩子們能與國內一線明星同台獻藝。 「龍的傳人」2024《少兒紅》少年兒童春晚是當代少年兒童展示才藝、彰顯風采，圓孩子的藝術夢、明星夢。

活動媒體宣傳途徑廣，影響力大。國內外多家媒體將對活動進行全面覆蓋。包括電視獨播：中央新影中學生頻道（CCTV中學生），同步播出：CCTV手機電視、咪咕視頻，網路平台：中央廣播總台央影片、酷炫影片、愛奇藝等。

主辦單位特別在休士頓替有才藝的小朋友搭建含金量高的平台，讓孩子們向中美兩國人民展現風采和才藝。組委會在本地組織了一支強大的活動策劃團隊和藝術家評審陣容。 為了確保比賽的公平和公正，組委會制定了嚴格的賽制規則。

組委會呼籲休士頓有才藝的小朋友踴躍報名參加，並且能在此次比賽中脫穎而出，代表休士頓參加2024年1月28日（擬定）央視少兒龍年春晚節目的錄製。此次節目特別感謝協辦單位：美福陽光活動中心、美南新聞、德州 東北同鄉會、Yang Financial Dynasty 、安穩保險 、AMZ SUPPLY、AZ Capital Group、琦琦粉刷、沃爾森傳媒公司的大力支持。

「龍的傳人」直通央視2024 《少兒紅》少年兒童春節聯歡晚會比賽規則：

初賽：11月12日下午1-5點、11月19日下午1-5點；決賽：12月10日下午1-5點。

地址：美南新聞中心11122 Bellaire Blvd.Houston, TX 77072。

選手要求：年齡3-16歲，熱愛舞台，勇於展現自我。

比賽形式：舞蹈(獨舞、團體舞）)、聲樂、器樂、主持（朗誦，說故事）等各式綜合才藝。

節目要求：參賽要求：（1）演員：年齡3-16歲才藝少年（2）藝術門類不限，避免兒童節目成人化，無政治性問題，展現積極向上、健康有益的主題，有較高的美感趣味和藝術感染力。 鼓勵原創及體現地方特色文化作品。 （3）時長：舞台展示4分鐘以內。 （4）道具：請自備錄製服裝及道具。

活動報名費：報名連結：https://forms.gle/1GKBeXyp7yCLajPP9。聯絡人：范老師 (832) 389-9456。Email：[email protected]。