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太空人隊 傳相中釀酒人隊康索當總教練

編譯林思牧／綜合報導
休士頓太空人總教練達斯蒂貝克宣布退休，球隊高階主管開始尋求下一位總教練。（取自休士頓太空人X）
休士頓太空人總教練達斯蒂貝克宣布退休，球隊高階主管開始尋求下一位總教練。（取自休士頓太空人X）

休士頓太空人隊(Houston Astros)上周在美國聯盟AL(American League)冠軍系列賽中，輸給德州遊騎兵隊(Texas Rangers)以後，總教練達斯蒂貝克(Dusty Baker)宣布退休，球隊高階主管開始尋求下一位總教練，運動報刊透露克雷格康索(Craig Counsell)是太空人隊屬意的人選之一。

遊騎兵隊打敗上屆冠軍太空人隊以後，夾著餘威在職棒MLB世界系列(World Series)中輕鬆過關斬將，讓德州的棒球風，形成南北對峙的雙分局面。球迷其實是見風轉舵的，如果一支球隊連連得勝，觀眾就會聚到它的旗下，因此太空人隊如果想要繼續在德州棒球壇稱霸，必須要有一位極有能力的總教練才行，否則很多人會改替遊騎兵加油。

在美國，棒球隊的總教練是叫Manager，在台灣的翻譯一直都叫「總教練」而不叫「經理」，在球賽中出現的選手與隊職員中，他是最高主管，但幕後有許多人職位更高，譬如「總經理」(General Manager)和「主席」(Chairman)手上的權力更大，他們有聘雇總教練的大權。

目前紐約大都會隊(New York Mets)和克里夫蘭衛士隊(Cleveland Guardians)，都在尋覓下一位總教練，報導指出密爾瓦基釀酒人隊(Milwaukee Brewers)的總教練克雷格康索，手上的合約已在10月31日屆滿，康索已與衛士隊的高層做過面談，而且他跟大都會隊的高層原本就有交情。

康索2015年接掌釀酒人隊兵符以來，勝球率是53.1%，這個數字不算太傑出，但釀酒人隊三度在季後賽(playoff)中奪得國家聯盟NL(National League)的分區冠軍，康索最後一次上場打球是2011年，他比貝克年輕21歲，如果真正成為太空人隊的總教練，他可以任職相當長的時間，讓球隊的穩定性大為提升。

太空人 德州 大都會

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