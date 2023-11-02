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美福陽光活動中心 彩妝秀慶萬聖節

記者封昌明／休士頓報導
陽光活動中心經理KATIE（右一）與員工合影。（記者封昌明／攝影）
陽光活動中心經理KATIE（右一）與員工合影。（記者封昌明／攝影）

美福陽光活動中心10月31日萬聖節當天，舉辦了一場別開生面化妝秀，所有員工換上應景的各種卡通人物，會員們也紛紛換上了彩裝，主辦單位進行票選，會員李學娟巧扮巫婆畫上淡妝，榮獲第一名的殊榮，美福藥局經理陳麗玲化裝成小蜜蜂，大跳嗡嗡嗡舞蹈，逗樂了在場的所有長輩，現代版的彩衣娛親在休士頓上演。

(影音來源：記者封昌明）

國會議員SHEILA JACKSON LEE亞裔助理羅林也抽空前來同樂，她說，陽光活動中心對老人的照顧可說是無微不至，為了讓老人家活到老學到老，永遠都不老，中心每天都有安排各項活動，供老人家們動動腦來學習，保持一顆熱愛學習的心，也是保健的方式之一，值得年輕人效法。

會員周宏（右一）為了活動，準備充分。（記者封昌明／攝影）
會員周宏（右一）為了活動，準備充分。（記者封昌明／攝影）

對於陽光活動中心的餐點，羅林也是讚不絕口，每天都有不一樣的水果，餐點也是每日更換，除了色香味之外，營養均衡最重要，他去吃過幾次感覺非常棒，他也鼓勵僑胞們若有機會可以來參觀一下，每個人都會老，但如要如何老的優雅，老的健康，我們都要早做準備。

李學娟（左二）獲得會員組第一名。（記者封昌明／攝影）
李學娟（左二）獲得會員組第一名。（記者封昌明／攝影）

陽光中心是休士頓最早的活動中心，也是最大的活動場所，有大型舞台、挑高空間、呼吸空氣自然舒暢，十餘輛專車負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。

美福基金會旗下有美福藥局、陽光活動中心、陽光看護公司幫助保母申請看護執照、提供褓姆每年30小時服務，美福基金會同時舉辦自閉兒講座，為家長們提供免費諮詢服務，電話：713-988-2843，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

藥局 休士頓 亞裔

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