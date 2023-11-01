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峽谷湖水位降 古蹟奇景浮現

編譯林思牧／綜合報導
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）
峽谷湖水位下降18呎讓一些1850年代的建築再度露臉，吸引外界再關注被淹沒的兩個老村鎮。圖為被淹沒前和水位下降前的比較畫面。（取自KSAT電視台截圖）

位於聖安東尼奧北邊、奧斯汀南邊的峽谷湖(Canyon Lake)，久旱無雨導致這個人工湖水位下降18呎，一些1850年代的建築再度露臉，讓遊客一睹170年前古蹟，但環保人士與水資源單位卻為此深感憂慮。

1850年代白人在這裡開始興建兩個村鎮，一個叫漢考克(Hancock)，一個叫克倫輾穀場(Crane’s Mill)，這附近的一條河流在大雨時水位會暴漲引起洪患，1958年築壩攔水形成峽谷湖，這兩個村鎮被水淹沒，已經有60多年沒有人見過此處的廢墟(ruins)。這座人工湖除了攔住洪水之外，也成為此處居民的水源地之一。

由於人為的因素出現的氣候反常，過去幾個月德州經歷了破紀錄的高溫與旱災，水位大幅降低之後廢墟呈現在遊客眼前，另外還有一個原來在水中的地底洞穴也現身，這種奇景固然令人驚嘆，但它所反映的是氣候嚴厲變化給人類帶來的衝擊，德州人口暴增讓水資源越來越欠缺，水庫缺水如果繼續下去，勢必帶來民生問題。

休士頓地區居民如果要去看這個奇景，可取道10號高速公路向西，到瑟金市(Sequin)時轉上46號高速公路向西北開，單程一共是160哩。

另外，號稱為北德州最老之樹的那棵橡樹，原本矗立在布蘭諾市(Plano)的鮑勃伍卓夫公園(Bob Woodruff Park)，它的樹身幾年前已經裂開，市政府以及專精於植物養護的義工，用四支大鐵栓把樹身固定在一起，但日前一場大雨之後，它終於從中破開成兩半癱倒在地面上。

這棵樹的年齡估計在400歲左右，1987年美國樹木養護學院與國際植物協會共同認定它的價值，指出1787年美國憲法頒布的時候，那棵樹就已經站在那裡，它見證了美國憲法最初200年的歷史，有一塊銅匾鑲在術前面的石碑上，如今此樹已倒，市政府希望留下一部分木材，盼望能雕刻出一些作品讓後人憑弔。

德州 洪水 古蹟

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