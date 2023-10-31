穆斯林女醫遭流浪漢亂刀刺死 警方查是否仇恨犯罪

穆斯林小兒科醫師塔拉特甘被刺身亡。（NBC／KPRC電視視台）

休士頓地區一名52歲的小兒科醫師，28日(周六)下午在住宅區的野餐桌遭一名流浪漢用刀刺死，當時目睹的鄰居中有好幾位兒童，死者是穆斯林女子，嫌犯是年輕白人，警方在調查中會檢視這是否為仇恨犯罪 (hate crime)。

塔拉特甘醫師(Dr. Talat Jehan Khan)是德州 兒童醫院康羅分院(Texas Children's Hospial Conroe)的小兒科醫師(pediatrician)，她在今年7月帶著14歲的女兒搬到豪宅景觀街(Mansion View Drive )這個艾莉絲公寓區(Alys apartments)居住，因為她和善待人又有醫療專業知識，很快就成為這個有四、五百間單位的公寓區最受敬重的住戶之一。

康羅市警局指出，28日下午12時30分左右有人打911報案，指出公寓區一張野餐桌旁發生血案，警方徵召急救人員一起前往，到達時甘醫師倒臥在血泊中，急難救助人員給她進行急救措施，但她被刺了至少十多刀，最後急難人員宣告她已氣絕。

警察逮捕了24歲的弗瑞德瑞克(Miles Joseph Fridrich)，警方隨後公布了他的大頭照，他被控一級謀殺罪名。住戶向媒體指出，嫌犯住在附近一座高速公路高架橋的下方，從他一貫呆滯的表情判斷，他可能是吸毒成癮的人，他經常到公寓區來跟住戶討錢討食物，彷彿是住戶欠他的，如果住戶拒絕，他有時會情緒爆發，或是大聲咆哮、或是做出威脅性的言語或動作，社區人士已報警許多次，即使被警察趕走，不久之後他又回來。

因為甘醫師是穆斯林，警方在查看這是否一件仇恨犯罪，但這個社區的人認為嫌犯並不是因為宗教或族裔因素而殺人，可能只是因為甘醫師叫他別干擾他們的野餐，他一氣之下拔出刀來殺人。一位鄰居看到嫌犯動刀的時候，拿出武士刀前來把嫌犯趕跑，他表示嫌犯先是對甘醫師一陣猛刺，接著嫌犯檢測 甘醫師的脈搏，可能是發現心臟還在跳動，又對她一陣猛刺，場面凶殘至極。