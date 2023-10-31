休士頓市長選舉 提前投票大幅增加

休士頓市長候選人惠特米爾日前提前投票。（ABC 13）

休士頓 ABC 13電視台報導，哈里斯縣（Harris County）書記官Teneshia Hudspeth 27日稱，休士頓市長選舉提前投票 選民大幅增加，目前已有超過8萬3000人完成投票。自2015年類似選舉以來，選民人數增加近50%。

候選人之一，德州 參議員惠特米爾（John Whitmire）28日在西格雷（West Gray）大都會綜合服務中心投票，同行者包括國會議員加西亞（Sylvia Garcia）、德州參議員阿爾瓦拉多 （Carol Alvarado）和休士頓市議員卡明（Abbie Kamin）等。

根據休士頓大學霍比公共事務學院（Hobby School of Public Affairs）兩周前發佈民調稱，惠特米爾與國會議員希拉李（Sheila Jackson Lee）是最可能進入決選的兩名候選人，惠特米爾有希望獲勝。

希拉李自1995年以來一直在國會任職，此前五年任職休士頓市議會，有強大的民意基礎，且得到前國務卿希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）和哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）支持。

提前投票將持續至11月3日（周五），選舉日為11月7日。