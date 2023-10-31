「頭號啦啦爹」 天普市陸軍士官在看台與女兒同步動作

介於韋科市(Waco)與奧斯汀之間的天普 市(Temple)，一位駐防在附近陸軍營區的士官，每到有學校美式足球 賽的時候就會跟女兒同步表演啦啦隊動作，如今他已成為該校的紅人，並且有一個響亮的外號。

陸軍的安德瑞西蒙斯(Andre Simmons)帶著妻子兒女到德州 中部定居，他的基地就在附近，15歲的女兒就讀於天普高中(Temple High School)。在秋季班開始以後，每星期五晚上是高中校際美式足球的比賽時間，除了美足校隊出場以外，學校的軍樂隊(marching band)和啦啦隊(cheer-leading squad)也全部動員，教職員、家長和觀戰的學生齊聚在看台上(bleachers)，這是高中生每星期最大的活動。

西蒙斯先生有時候會被派到外地，跟家人分離一段時間，因此只要他在家，星期五晚上他必然出席，除了給美足校隊加油之外，也給女兒賈茲林西蒙斯(Jazlyn Simmons)加油。不過西蒙斯先生比其他的觀眾都出風頭，每當啦啦隊在場邊做動作的時候，他就在看台的最前面平台上同步的做各種動作，惹得全場觀眾大樂。

當孩子年紀很小的時候，他們總認為自己的爸媽是全世界最棒的，但是到了念初中的時候，幾乎每個少年少女都覺得自己的爸媽很丟人，他們不願意跟爸媽在同一個場合出現。賈茲林表示，剛開始她覺得很難堪，但是老師同學都抱著很樂觀正面的看法，於是她接受了，還讓爸爸跟啦啦隊一起練習，這樣正式表演的時候，他的動作會更標準。

如今每當有球賽的時候，賈茲林在場上一面表演動作，一面會心的微笑著與看台上的爸爸對看，社區人士給西蒙斯先生取了一個漂亮的外號：「頭號啦啦爹」(#1 Cheer Dad)。