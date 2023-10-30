分析師: 明星球員表現佳 馬刺隊晉級有望

NBA 選將秀的榜首被聖安東尼奧馬刺 隊(San Antonio Spurs)選中，今年正規球季的第一仗於上周在主場迎戰達拉斯小牛隊(Dallas Mavericks)，溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在季前賽中表現不俗，兩位分析師認為因為他馬刺隊本季會進入季後賽 (postseason)，讓聖安東尼奧的球迷雀躍不已。

馬刺隊上一次進入季後賽是2018-2019年那一季，因此球迷對20歲的溫彼(Wemby，Wembanyama的暱稱)寄予厚望，他在季前賽(四場)中一共上場48分鐘，在蓋火鍋方面是第一名(每場平均2.8個)，得分方面排第八(每場19.3分)，進球率50.9%，三分球進球率31.8%，罰球命中率85.7%，每場平均得到4.5個籃板球(rebounds)、1.5次助攻(assists)和1.0次偷球(steal)。

在HBO頻道最近的一次「KG認證」(KG Certified)籃球節目上，兩位籃球名人堂的分析師對溫班亞瑪大加讚賞，波士頓賽爾提克人隊(Boston Celtics)當年的巨星凱文嘉奈特(Kevin Garnett)和保羅皮爾斯(Paul Pierce)認為，7呎3吋高的溫班亞瑪動作靈活順暢，在攻擊和防守的各種項目上都相當傑出，因為溫班亞瑪加入馬刺隊，馬刺隊本季會是季後賽等級的球隊。

NBA正規球季的第一天於24日展開，馬刺隊在主場迎戰達拉斯小牛隊，這是溫班亞瑪在NBA的第一場正式比賽，球票早已售罄，比賽在東部時間晚間9時30分開始。

德州有三支NBA球隊：馬刺隊、小牛隊和休士頓火箭隊(Houston Rockets)，截至23日的季前排名中，達拉斯以第14名領先，休士頓排第23名，聖安東尼奧更是落後到第25名。NBA有30隊，居於第25名離榜尾不遠，照理說沒有太大的機會晉級季後賽，馬刺隊的球迷希望溫班亞瑪表現傑出，把其他兩支德州球隊的球迷也拉過來。