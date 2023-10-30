殭屍房貸 以為取消 多年後又追討

「殭屍房貸」迫使屋主面臨房屋被拍賣的境地。

加州 卡森市（Carson）的布朗夫婦最近大感困擾，因為「殭屍房貸」（zombie mortgage）找上他們了，而且債權人已經提告，他們的房子隨時可能遭到法拍。

聯邦消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）對殭屍房貸的解釋是，在2008年次貸危機之前，房貸市場極度混亂，許多買房者事實上是百分之百貸款 ，只是放款者分成八成與兩成兩筆，第一筆是一般房貸，屋主仍然定期還款，第二筆理論上類似「二胎」的貸款，則因為金融風暴而暫時消失，很多年都不必還款，但事實上債務仍然存在，只是不斷被轉賣，當貸款突然死而復生時，就是所謂的殭屍房貸，而且多數是殭屍二胎房貸。

因為最早買房時就等於一毛都不必出，理所當然地這間房子的價值一定超過買房者的經濟能力，在「二胎」假死時，屋主看似負得起第一筆房貸，但是當二胎死而不僵時，利率通常很高的二胎就會成為壓垮屋主的最後一擊。

布朗夫婦口中的殭屍債務就是這種。太太Adaina Brown告訴ABC電視台，她們一直以為二胎已經被取消了，因為原始的貸款方通知夫妻不必繳款（給他們），而且這麼多年來，也沒有人向她們索要貸款，因此他們以為二胎已經消失、不必繳了。

但是正如消費者金融保護局所描述的，沒有人追討不代表債務已經消失，只是因為債權不斷轉手，每一個經手人都來不及整理、追討。當債務最後落到Specialized Loan Servicing手上後，他們有能力處理，因此布朗夫婦就又開始收到追繳通知，因為付不起而面臨房子法拍的命運。

正常來說，如果不想信用破產 ，賣掉房子就可以還清欠款，但是Adaina Brown說她實在太愛這間房子了、捨不得賣掉，因此也陷入兩難，據說Specialized Loan Servicing已經開始走法律程序，再不還款就會面臨法拍命運，但她也繳不出錢，只能向媒體求援。

ABC電視台的瞭解是，Specialized Loan Servicing手上的債權為13萬9000元，而消費者金融保護局曾在2020年公告，Specialized Loan Servicing違法向不必清還者收款，因此該局的Mark McArdle回應，這應是典型的殭屍房貸，理論上債權已經過期，金融機構不能再追討了。

不過，擔心房子被法拍的Adaina Brown說，她還是擔心房子被收走，因為已經有好幾百個仲介商來電，問她要不要賣，反正都已經在前法拍期了（pre-foreclosure）。而保護局也只能提供專門網頁，要Adaina Brown登記，並且標明為急件，局方就會提供協助。