我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產投資／Airbnb、紐約市5招可和解

「謝謝馬修派瑞帶來的歡笑」劇迷在「六人行」紐約公寓外獻花致意

殭屍房貸 以為取消 多年後又追討

編譯胡立宗／綜合報導
「殭屍房貸」迫使屋主面臨房屋被拍賣的境地。
「殭屍房貸」迫使屋主面臨房屋被拍賣的境地。

加州卡森市（Carson）的布朗夫婦最近大感困擾，因為「殭屍房貸」（zombie mortgage）找上他們了，而且債權人已經提告，他們的房子隨時可能遭到法拍。

聯邦消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）對殭屍房貸的解釋是，在2008年次貸危機之前，房貸市場極度混亂，許多買房者事實上是百分之百貸款，只是放款者分成八成與兩成兩筆，第一筆是一般房貸，屋主仍然定期還款，第二筆理論上類似「二胎」的貸款，則因為金融風暴而暫時消失，很多年都不必還款，但事實上債務仍然存在，只是不斷被轉賣，當貸款突然死而復生時，就是所謂的殭屍房貸，而且多數是殭屍二胎房貸。

因為最早買房時就等於一毛都不必出，理所當然地這間房子的價值一定超過買房者的經濟能力，在「二胎」假死時，屋主看似負得起第一筆房貸，但是當二胎死而不僵時，利率通常很高的二胎就會成為壓垮屋主的最後一擊。

布朗夫婦口中的殭屍債務就是這種。太太Adaina Brown告訴ABC電視台，她們一直以為二胎已經被取消了，因為原始的貸款方通知夫妻不必繳款（給他們），而且這麼多年來，也沒有人向她們索要貸款，因此他們以為二胎已經消失、不必繳了。

但是正如消費者金融保護局所描述的，沒有人追討不代表債務已經消失，只是因為債權不斷轉手，每一個經手人都來不及整理、追討。當債務最後落到Specialized Loan Servicing手上後，他們有能力處理，因此布朗夫婦就又開始收到追繳通知，因為付不起而面臨房子法拍的命運。

正常來說，如果不想信用破產，賣掉房子就可以還清欠款，但是Adaina Brown說她實在太愛這間房子了、捨不得賣掉，因此也陷入兩難，據說Specialized Loan Servicing已經開始走法律程序，再不還款就會面臨法拍命運，但她也繳不出錢，只能向媒體求援。

ABC電視台的瞭解是，Specialized Loan Servicing手上的債權為13萬9000元，而消費者金融保護局曾在2020年公告，Specialized Loan Servicing違法向不必清還者收款，因此該局的Mark McArdle回應，這應是典型的殭屍房貸，理論上債權已經過期，金融機構不能再追討了。

不過，擔心房子被法拍的Adaina Brown說，她還是擔心房子被收走，因為已經有好幾百個仲介商來電，問她要不要賣，反正都已經在前法拍期了（pre-foreclosure）。而保護局也只能提供專門網頁，要Adaina Brown登記，並且標明為急件，局方就會提供協助。

貸款 加州 破產

上一則

大風暴襲德州 出動氣墊船救人

下一則

陽光活動中心 鼓勵長者投票

延伸閱讀

快閃搶高價墨鏡 金山2劫匪判刑3年

快閃搶高價墨鏡 金山2劫匪判刑3年
H5N1禽流感首入侵南極 威脅企鵝

H5N1禽流感首入侵南極 威脅企鵝
甫上任就遇以巴戰火 參聯會主席布朗籲伊朗勿插手

甫上任就遇以巴戰火 參聯會主席布朗籲伊朗勿插手
NBA／塞爾蒂克布朗「褲子穿反了」 網譏：左手穿上去的

NBA／塞爾蒂克布朗「褲子穿反了」 網譏：左手穿上去的

熱門新聞

為進一步便利外國人赴華，中國駐美使領館(包括中國駐芝加哥領事館)自10月23日起實行簽證免預約申請。(駐芝中領館官網)

申請中國簽證不需要預約了…中領館提醒注意這件事

2023-10-23 10:57
新州皮斯卡特維一棟五臥殖民風格式房屋，開價75萬元最後以86萬元成交。(取材自谷歌地圖)

這種房子最好賣 新州開價75萬、86萬售出

2023-10-24 19:52
拾金不昧的洗碗工馬雷克(右)和服務生潘姆·亞伯奈西。(取材自Tony's Baltimore Grill官方臉書)

新澤西州大西洋城披薩店2員工拾金不昧 老闆賞千元

2023-10-28 02:13
德州高中生赫南德茲跑完5公里長跑後昏倒，不幸身亡。（取材自GoFundMe）

德州高中生跑完5公里破紀錄卻當場昏倒 搶救後回天乏術

2023-10-23 02:03
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

休士頓9月房價 跌幅冠全美

2023-10-29 16:02
以鬼出名的旅館Grand Galvez。（取自Visit Galveston網站）

這家旅館最陰 導覽「見鬼」90分鐘收費30元

2023-10-24 00:31

超人氣

更多 >
廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2
3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子

3生肖女最旺夫：屬兔耐心相伴 這生肖打扮漂亮贏面子
釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤

釣魚手法被破解？「鐵鉤近在嘴邊」牠大口吃餌卻不上鉤
章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了

章子怡斷開汪峰真實原因曝光 葛斯齊全說了
同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅

同等對待？拜登也改採「聽訓」座位安排會見王毅