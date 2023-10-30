萬聖節裝飾 夫妻每日一變日日給驚喜

斯威特一家的萬聖節主角斯凱莉和骨頭先生「餐他」總統選舉。（Skelly & Mr. Bones臉書）

休士頓 KHOU 11電視台報導，隨著萬聖節 來臨，開車行經休士頓任何一個街區，可說「處處有驚喜」，許多住家戶外佈置的萬聖節裝飾和精緻的佈置，可能比過去任何時候更受歡迎。其中，休士頓西部一對非常有創意的斯威特（Holly and Ben Sweet）夫婦倆，甚至每天都會改變他們令人愛不釋手的萬聖節裝飾，從恐龍 時代到總統大選。每日一變，日日有驚喜。

斯威特夫婦的「骨幹團隊」，庭院裝飾主角，斯凱莉（Skelly）和骨頭先生（Mr. Bones）先生可說是年度惡作劇「幕後黑手」，他們是永遠的好朋友。今年的「幽默」（humerous）主題，以時間旅行機器為特色，進行屬於他們自己的時代之旅。

今年他們的冒險故事歷經包括恐龍時代、埃及大金字塔和埃及艷后克莉奧帕特拉（Cleopatra），文藝復興、狂野西部，甚至還踏上2024年未來總統選舉之路。

Holly告訴電視台，「今天他們到了2024年並贏得總統選舉」，這是當天的場景，「希望這個場景，替嚴肅政治新聞故事中帶來些潛在喜劇元素，緩解大家的心情。」這兩位萬聖節「主角」，甚至擁有自己的臉書（Facebook）和IG（Instagram）帳戶。

萬聖節裝飾，也已成了斯威特一家年度家庭活動。「我的丈夫很靈巧，會製作道具，如馬車和時間機器，還會在松樹之間串起電線，吊起道具」Holly說，「孩子們則會幫我畫畫，但他們還小，大多數時候他們總期待著骷顱頭接下來會做什麼事情。」她並表示，過去幾年他們只創造一種場景，但如今他們添加煙霧機、動畫和燈光。