台裔醫生棄50萬年薪 一圓創業夢

楊大衛今年成功進入TMCi的加速器，成為醫療創新駐點創業家之一。（記者丁威/攝影）

TMC（德州 醫療中心）旗下的TMCi是美南地區最具規模的生醫新創基地，旗下的加速器每年吸引數百位創業家申請，一位台裔二代楊大衛(David Yang)放棄50萬元年薪報名，從上百人中脫穎而出，要一圓創業夢。

TMCi（德州醫療中心創新中心）駐點創業家楊大衛是台灣銀行家金城銀行（Golden Bank）副董事長楊名耕的兒子，今年42歲，他從羅薩林德富蘭克林大學的芝加哥醫學 院(Chicago Medical School, Rosalind Franklin University )畢業後，到哈佛醫學院（Harvard Medical School）旗下的貝斯以色列醫院（Beth Israel Hospital）做醫師，專攻病理學（Pathology），據他父親透露，該工作年薪高達50萬元。

楊大衛在求學期間專注在癌症 研究領域，他對於鑽研癌症的背後生成原因有濃厚興趣，因此後來投入更深的病理學。他強調，全美醫療產業最強當仍屬波士頓，新創聚落也是在那，可說是生技業的矽谷。而德州醫療產業實力也不錯，卻在商業化的腳步落後，因此祭出政策要打造屬於自己的生態系，正處在起步階段，

楊大衛說，儘管醫生待遇不差，但內心一直都有一個創業夢，因為媽媽生病的關係，他決定回到休士頓陪家人，而且加上他在波士頓的時候，有參與基因組學的新創公司的經驗，因此搬到休士頓同時，決定走向創業，投入TMCi甄選。

楊大衛回憶，TMCi和矽谷的新創篩選過程略有不同，每年會有約200多組申請者想要進入到加速器裡，第一關就會刷掉100組，第二關再刷掉50組，經最後重重關卡，僅會剩下約20組被留下來。

他回憶說：「這個過程很痛苦，通常申請者都會有一個創業的點子，但對TMCi來說，點子只是一個元素，適不適合創業？有沒有團隊精神？都會是評審要觀察的重點，所以問題往往五花八門，跟生活、興趣、嗜好等都有關係。」

楊大衛今年成功進入TMCi的加速器，成為醫療創新駐點創業家之一，也是目前他這屆中唯一具台灣背景的創業家。

他目前有幾個創業點子正在進行中，包括子宮纖維瘤、機器人精準剖析腫瘤等，最後會選定一個投入，目前已經有另外兩位創業夥伴，各自來自不同專業領域。未來，他也打算將他的創業點子透過加速器的協助讓更多投資者認識他和TMCi，包括台灣的投資者。