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評論／邊緣化和被架空 李克強成「習核心」的局外人

休士頓9月房價 跌幅冠全美

編譯陳盈霖／綜合外電報導
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）
9月休士頓獨立住宅售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%。（美聯社）

根據最新發布RE／MAX全國住房報告（National Housing Report），休士頓房價下跌速度，比全美其他城市快。9月休士頓獨立住宅（single-family home）售價中位數為33萬1620元，較去年同期的34萬元下降2.5%，是全美各城市中，房價下跌幅度最大的。

休士頓紀事報報導，報告顯示，休士頓房屋銷售量也較去年同期下降12.1%，以致目前獨立屋庫存大幅增加。根據RE／MAX，庫存量增加20.6%，是全美主要房地產市場中，庫存量第三高的城市，今年買家行動也更快，平均銷售時間為38天，去年同期為39天。

RE／MAX總裁兼執行長貝利（Nick Bailey）告訴「休士頓經紀人雜誌」（Houston Agent Magazine），「我們看到一些季節性趨勢」他說：「銷售額下降依循典型的季節性變化，而增加市場庫存來平衡先前的庫存量告急是非常需要的，這對選擇在今年秋季進入市場的買家來說是好消息。」

就在休士頓獨立屋價格下降之際，房地產公司正瞄準休士頓地區進行快速開發，其中包括在伍蘭茲（Woodlands）附近規劃一個擁有300單元社區。

另外，根據RubyHome Luxury Real Estate 一份新房屋報告顯示，德州新屋建設率位居全國第一，1100多萬套住房中，約有近250萬套（22.5%），近四分之一住宅單位為2010年後興建。

該研究分析美國人口普查局的2022年美國社區調查（American Community Survey）的房地產數據，包括2010年至2022年間興建的房地產數量等。

休士頓 房地產 房價

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