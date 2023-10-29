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Cruise無人計程車 全國暫停營運

編譯組／綜合報導
Cruise在社交媒體發文，表示將暫停全國所有無人駕駛車上路，重新檢視公司運作流程，期望重獲公眾信任。(美聯社)
Cruise在社交媒體發文，表示將暫停全國所有無人駕駛車上路，重新檢視公司運作流程，期望重獲公眾信任。(美聯社)

根據自駕汽車服務公司「Cruise」日前在社群媒體發文，Cruise正在全國全面停止其無人駕駛車隊營運，德州目前奧斯汀、休士頓都有營運處。

加州汽車管理局(DMV)本周初通知Cruise、停止在舊金山的計程車載客服務。

Cruise在X／Twitter發文表示，目前最重要是採取措施、重建公眾信任，認真檢視內部，本著這個精神，決定主動暫停所有車隊的無人駕駛營運，同時花時間檢查流程、系統與工具，反思以何種方式重獲公眾信任。

不過根據Cruise說明，有監督的自駕車營運、意即車內有駕駛的自駕車業務，仍會持續運行。Cruise在宣布停止營運前，包括舊金山，鳳凰城、奧斯汀與休士頓設有營運處。

加州DMV於24日暫停Cruise無人駕駛載客營運許可的消息傳出之後，Cruise透露，其與10月2日發生一起意外事件有關。當時一名女性行人在紅綠燈口遭一般車輛駕駛肇事逃逸，行人被拋飛到Cruise無人車行駛路徑，無人車雖踩剎車、系統因偵測到撞擊而自動靠邊停，然而過程卻不斷將行人往前拖行，所幸行人倖存。

自2022年以來，Cruise在舊金山的無人計程車擴展，困難重重。

今年8月，市府領袖、急救單位、勞工工會以安全問題為由，呼籲加州放緩機器人計程車開放服務，但加州公共事業委員會仍批准Cruise與Waymo機器人計程車的無限制擴張。在委員會批准一周後，一輛消防車與一輛Cruise車發生碰撞、導致一名乘客受傷，DMV立即要求Cruise將其舊金山車隊減少一半。

DMV本周通知Cruise、停止在舊金山的計程車載客服務的公告，獲得舊金山市府官員稱許。

舊金山市議長佩斯金表示：「晚些總比從不做好。」(Better late than never)，舊金山長期以來一直認為，Cruise車尚未準備好迎接黃金時間，州府一開始就不應允許他們無限制擴展。不過目前除了加州外，亞利桑納州、德州尚未對Cruise的動作做出回應。

舊金山 加州 自駕車

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