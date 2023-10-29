休城打造南方生技重鎮

TMC（德州 醫療中心）在休士頓 當地非常具指標性，尤其醫療資源豐富，這幾年投入大筆資源積極打造生態圈，其正在建設的Helix Park，將讓休士頓成為南方生技重鎮。

Helix Park是近幾年TMC的重要計畫之一，占地37英畝，合作夥伴包括在地具知名的醫療中心如MD Anderson Center等。建成後包括研發中心、實驗室、醫療中心、飯店、會展等，每年經濟產值預估達50億美元。

而TMCi也是TMC這幾年積極發展的項目，至今旗下加速速器協助的新創已募集到超過50億美元資金，成功孵化出八家新創公司。

楊大衛說，簡單來說，TMCi做幾件事，第一是打造辦公室、實驗室給新創公司租賃，二是做加速器，協助一些有想法的公司注入資源，並做一個搭橋平台，可以讓國際上的新創公司到TMCi；另外還有培養新創團隊，讓新創者能將產品商業化。

他說，加速器提供的資源非常龐大，包括知名的機器人公司ABB、醫藥大廠Johnson & Johnson、醫療機構Hamilton Health等在此設有據點，假使創業家想要將自己的產品商業化，硬體部分包括3D列印 、機器人或手臂，會有專業人士在此協助。

而新創公司進入加速器後，會依照不同階段，從動腦的小辦公室到中型辦公空間，甚至到設立公司後，都有辦公空間租賃及相關軟體的服務在此。