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休士頓華僑文教服務中心徵人啟事

【休士頓訊】

一、職稱︰行政人員及櫃檯人員各1名

二、工作內容︰僑商聯繫、圖書出納、櫃檯接待等一般行政業務

三、工作地點︰休士頓華僑文教服務中心

四、工作時間：

五、行政人員：週二至週五及每週末輪值1天

六、櫃檯人員：週二至週五10時至13時、每週末輪值1天10時至17時，每週原則18小時。

七、應徵資格︰

（一）應徵行政人員者須有國內外大專畢業以上學歷

（二）具中華民國國籍或中華民國友邦之國籍

（三）在美國具合法居留之工作身份

（四）通中英文諳電腦文書

（五）可配合業務需要加班及值班

（六）具工作熱忱、身心健康、溝通表達及團隊合作能力

八、意者請備妥中、英文履歷（以電腦打字，含自傳及工作經歷），註明電郵及電話聯繫方式，附最高學歷證明影本、中華民國或友邦國護照影本、美國護照或綠卡影本，寄至「休士頓華僑文教服務中心」（Culture Centre of TECO in Houston, 10303 Westoffice Dr., Houston, TX 77042）；或email至[email protected]，郵件主旨註明「應徵」。

九、截止日期︰2023年11月26日（以郵戳或收件日為憑）

十、合則通知筆試及面試，不合者恕不另行通知。

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