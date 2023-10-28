明年日全食 丘陵之鄉旅館已訂光

德州伯思市民已為公園銅像戴上明年4月日全食觀日眼鏡。(取自Boerne市臉書)

本月份發生的日環食(annular solar eclipse)引發全國大眾對天文奇景的興趣，中德州 丘陵之鄉(Hill Country)將會是明年4月日全食(total solar eclipse)的最佳觀賞地點之一，NASA甚至會在這裡舉辦賞景派對(watch party)，這裡的旅館房間已經被訂光，而且價錢是淡季的十幾倍之多。

明年4月8日的日全食，從柯維爾市(Kerrville)向東南延伸到伯恩市(Boerne)將是德州的最佳賞景地點，而且這一帶風景優美，如果趁這個時機到丘陵之鄉度假，會是個非常值得回憶的旅程。伯恩位於聖安東尼奧北邊約30哩，聖安東尼奧市區只會看到日偏食，不會看到日全食。

柯維爾附近的較大城市是斐特列堡(Fredericksburg)，這是德州酒鄉的中心。美國航太 總署明年4月8日將在這一帶舉辦賞景派對，有科學家會到場開講座，說明那次的奇景，還會有現場音樂表演等的活動，接著眾人一起觀看總共4分鐘又25秒的全食，到時候這裡會變得一片昏暗。

動作快的旅客早已用比較便宜的價錢訂到旅館，當旅館發現需求特別旺盛的時候，馬上就把價錢提高，到10月23日幾乎所有的旅館房間都已經被訂完，位於伯恩市的Bevy Hotel Boerne一個房間一個晚上要價2449元。這裡的Motel 6平常一晚是70元左右，最後被訂走的一個房間要價900元，而且現在即使願意付這個價錢，也已經沒有房間了。

民宿 Airbnb的情況也類似，對這裡的旅館和民宿，這個天文奇景彷彿是天上掉下來的大餅，東主發了一筆橫財。如果想去看這個奇景，並不一定要住在全食發生的中心地點，譬如如果住在聖安東尼奧市區價錢會比較便宜，當天早上開車到賞景派對路程不遠，但肯定交通會相當壅塞。