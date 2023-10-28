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年收入逾12萬 才能在奧斯汀買房

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州房屋中位數最高是奧斯汀的46萬2748元。（美聯社）
德州房屋中位數最高是奧斯汀的46萬2748元。（美聯社）

KXAN電視台報導，在美國買房並不便宜，Redfin最新發布的報告指出，極高的貸款利率和不斷上漲的房價，讓購屋者變得比任何時候都困難，尤其對首購族而言。房地美（Freddie Mac）本月稍早稱，基準30年期房屋貸款利率，從上周7.49%上升至7.57%，是20多年來最高。

Redfin表示，如今要買得起美國中等價位的房屋，購屋者收入需達到年薪11萬4627元，此數字比一年前增長15%（1萬5285元），比新冠肺炎疫情爆發來增長超過50%。該房地產網站稱，一個典型家庭收入，比這個數字約少4萬元。

德州而言，房屋中位數最高，並不令人意外的是奧斯汀（Austin）的46萬2748元，買房所需年收入約12萬6208元，較前一年成長8%，但這已是全美主要大都市中增幅最小的。

德州其他都會區購買中等價格房屋所需年收入如下：

達拉斯（Dallas）年收入11萬5913元，房屋中位數42萬5000元。福遍（Fort Worth）年收入9萬8185元，房屋中位數33萬8000元。聖安東尼奧（San Antonio）年收入8萬7273元，房屋中位數31萬9990元。艾爾帕索（El Paso）年收入6萬9548元，房屋中位數25萬5000元。麥凱倫（McAllen）年收入6萬8184元，房屋中位數24萬9999元。

報告指出，2023年全美平均時薪比去年增長約5%，但遠不及買屋所需收入的增長速度。而奧斯汀或達拉斯所需收入，遠低於Redfin榜單上最昂貴城市，舊金山（San Francisco），該地區房屋中位數超過148萬元，年收入需達40萬4332元才買得起灣區房屋。

其他昂貴城市還有聖荷西（San Jose）、安那罕（Anaheim）、奧克蘭（Oakland）、聖地牙哥（San Diego）、洛杉磯（LA）和奧克斯納（Oxnard）。

貸款 德州 利率

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