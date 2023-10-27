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慶雙十 僑界匹克球賽百人參加

【休士頓訊】
參賽選手在球場上競技。（大專校聯會提供）
參賽選手在球場上競技。（大專校聯會提供）

全美第一個由台灣僑團廣邀各界人士所主辦的匹克球賽，於10月21日在休士頓當地專業級的球場Pickleball Social舉行。此賽事由休士頓東海大學校友會主辦，恆豐銀行贊助，偕同美南大專院校聯合校友會(JCCAA)執行團隊共同策劃，作為別具意義的中華民國台灣雙十國慶系列活動之一。

本場活動的參賽者來自大休士頓地區，除了休士頓市，更涵蓋了附近幾個衛星城市，包括Sugarland、Katy、Pearland等。當天參賽者的社群更涵蓋台灣、香港、中國大陸、日本、美裔、阿拉伯裔、印尼、菲律賓、越南等多元族裔的參賽者，共計上百人的參與。

主辦人東海大學校友會會長蔡宗霖開場致詞，首先特別感謝恆豐銀行及吳文龍董事長贊助支持，加上休士頓東海大學校友會多位校友以及校聯會前會長何怡中等多位贊助者讓這次活動能順利舉辦。接著由休士頓雙十國慶籌備會主任委員楊崇肯、僑教中心王盈蓉主任、以及籌備會副主委楊嘉玲和美南大專聯合校友會長戴珮青上台致詞勉勵參賽者並預祝比賽順利進行。到場的貴賓還包括僑務委員劉秀美、陳建賓以及恆豐銀行代表周明潔。

賽程設計分成雙打比賽以及Clinic。雙打又再分成競賽組，提供獎金及獎盃讓選手爭取；和休閒組，提供優勝者獎盃。Clinic旨在推廣匹克球，透過本地專業教練Sharon的教學，針對初學和想精進球技的朋友進行指導。雙打比賽在主辦人宣讀完規則後拉開序幕。所有參賽者分成競賽組20隊以及休閒組16隊，各自和同組對手進行11分制預賽，完賽後進行積分加總，勝場數高者晉級到複賽單淘汰。

競賽組由16支隊伍，休閒組有八支隊伍出線晉級複賽。經過一番激烈競爭，最後競賽組冠軍由Jonathan Lin/Adil Akbar拿下，亞軍為Michael Harlim/David Imperial。Clinic依程度分成兩個級別授課，第一堂課針對初學者，從基本的發球、規則到球場上的須知加以解說，讓參與的學員對美國火紅卻又感到陌生的匹克球有了基本的認識。第二堂課則以中階的學員為對象，指導學員如何於比賽中根據不同的狀況在回球上做出選擇，讓學員對匹克球有深一層的認識。

整個匹克球賽活動進行到下午4點在歡呼的頒獎典禮中結束。

JCCAA會長戴珮青（左起）、東海大學校友會會長蔡宗霖、僑教中心主任王盈蓉、國慶...
JCCAA會長戴珮青（左起）、東海大學校友會會長蔡宗霖、僑教中心主任王盈蓉、國慶籌備會主委楊崇肯、恆豐銀行資深副總裁Jennifer Zhou。 （大專校聯會提供）
活動所有參與者包括選手及工作團隊。（大專校聯會提供）
活動所有參與者包括選手及工作團隊。（大專校聯會提供）

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