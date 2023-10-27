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14項州憲修正提案 11月7日投票

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州11月選舉日，有關產業稅的提案交付選民公投。（摘自Unsplash網頁）
德州11月選舉日，有關產業稅的提案交付選民公投。（摘自Unsplash網頁）

NBC電視台報導，德州選民將於11月7日選舉（提前投票已於23日開跑），投票決定14項憲法修正提案，包括其中一項將自住屋減免額（homestead exemption）從4萬元提高至10萬元。

以下是這14項提案大綱：

第一號提案（Prop. 1 - HJR 126），保護從事農業、牧場、木材生產、園藝和野生動物管理權利的憲法修正案。

第二號提案（Prop. 2 - SJR 64），授權縣或市政府，對用於運營兒童保育設施的房地產，其部分或全部估值免除基本產業稅（ad valorem taxation）。

第三號提案（Prop. 3 - HJR 132），禁止徵收個人財富或淨值稅的憲法修正案，包括對個人或家庭資產與負債之差額徵稅。

第四號提案（Prop. 4 - HJR 2），授權立法機構對房地產最高公定價值設立臨時上限的憲法修正案，將自住屋減免額從4萬增加至10萬元。調整對老年人或殘疾人士自住屋徵收學區產業稅限額，同時授權立法機關替某些評估區理事會成員提供為期四年的任期。

第五號提案（Prop. 5 - HJR 3），與德州大學基金（Texas Univ. Fund）相關的提案，該基金替某些高等教育機構提供資金，使其成為全國知名的主要研究型大學，並推動德州經濟。

第六號提案（Prop. 6 - SJR 75 ），創建德州水基金（Texas water fund），協助德州水資源相關計畫。

第七號提案（Prop. 7 - SJR 93 ），設立德州能源基金（Texas energy fund），以支持發電設施建設、維護、現代化和運營。

第八號提案（Prop. 8 - HJR 125 ），設立寬頻基礎設施基金，以擴大高速寬頻存取，並協助連接這些計畫的融資。

第九號提案（Prop. 9 - HJR 2），授權第88屆立法機構，替德州教師退休制度的某些年金領取者提供生活成本調整的憲法修正案。

第十號提案（Prop. 10 - SJR 87），授權立法機關對醫療或生物醫學產品製造商，持有的設備或庫存免徵收基本產業稅，以保護德州醫療保健網路，並加強醫療供應鏈。

第11號提案（Prop. 11 - SJR 32），此憲法修正案授權立法機構，允許在艾爾帕索縣（El Paso County）設立保護和修復區，並發行由從價稅支持的債券，替公園和娛樂設施的開發和維護提供資金。

第12號提案（Prop. 12 - HJR 134），此憲法修正案旨在蓋維斯頓縣（Galveston County）廢除財務主管辦公室。

第13號提案（Prop. 13 - HJR 107），提高德州法官和法官強制退休年齡的憲法修正案。

第14號提案（Prop. 14 - SJR 74），設立百年紀年公園保護基金（Centennial Parks Conservation Fund）的憲法修正案，用於創建和改善州立公園。

德州 投票 退休

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