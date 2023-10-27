14項州憲修正提案 11月7日投票

德州11月選舉日，有關產業稅的提案交付選民公投。（摘自Unsplash網頁）

NBC電視台報導，德州 選民將於11月7日選舉（提前投票 已於23日開跑），投票決定14項憲法修正提案，包括其中一項將自住屋減免額（homestead exemption）從4萬元提高至10萬元。

以下是這14項提案大綱：

第一號提案（Prop. 1 - HJR 126），保護從事農業、牧場、木材生產、園藝和野生動物管理權利的憲法修正案。

第二號提案（Prop. 2 - SJR 64），授權縣或市政府，對用於運營兒童保育設施的房地產，其部分或全部估值免除基本產業稅（ad valorem taxation）。

第三號提案（Prop. 3 - HJR 132），禁止徵收個人財富或淨值稅的憲法修正案，包括對個人或家庭資產與負債之差額徵稅。

第四號提案（Prop. 4 - HJR 2），授權立法機構對房地產最高公定價值設立臨時上限的憲法修正案，將自住屋減免額從4萬增加至10萬元。調整對老年人或殘疾人士自住屋徵收學區產業稅限額，同時授權立法機關替某些評估區理事會成員提供為期四年的任期。

第五號提案（Prop. 5 - HJR 3），與德州大學基金（Texas Univ. Fund）相關的提案，該基金替某些高等教育機構提供資金，使其成為全國知名的主要研究型大學，並推動德州經濟。

第六號提案（Prop. 6 - SJR 75 ），創建德州水基金（Texas water fund），協助德州水資源相關計畫。

第七號提案（Prop. 7 - SJR 93 ），設立德州能源基金（Texas energy fund），以支持發電設施建設、維護、現代化和運營。

第八號提案（Prop. 8 - HJR 125 ），設立寬頻基礎設施基金，以擴大高速寬頻存取，並協助連接這些計畫的融資。

第九號提案（Prop. 9 - HJR 2），授權第88屆立法機構，替德州教師退休 制度的某些年金領取者提供生活成本調整的憲法修正案。

第十號提案（Prop. 10 - SJR 87），授權立法機關對醫療或生物醫學產品製造商，持有的設備或庫存免徵收基本產業稅，以保護德州醫療保健網路，並加強醫療供應鏈。

第11號提案（Prop. 11 - SJR 32），此憲法修正案授權立法機構，允許在艾爾帕索縣（El Paso County）設立保護和修復區，並發行由從價稅支持的債券，替公園和娛樂設施的開發和維護提供資金。

第12號提案（Prop. 12 - HJR 134），此憲法修正案旨在蓋維斯頓縣（Galveston County）廢除財務主管辦公室。

第13號提案（Prop. 13 - HJR 107），提高德州法官和法官強制退休年齡的憲法修正案。

第14號提案（Prop. 14 - SJR 74），設立百年紀年公園保護基金（Centennial Parks Conservation Fund）的憲法修正案，用於創建和改善州立公園。