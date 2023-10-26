休士頓僑青 籃球傳情歡慶雙十

冠軍隊伍「Fat Bro」與僑教中心王盈蓉主任合影。（大專校聯會提供）

台灣歡慶雙十國慶活動熱力持續發酵，2023年10月22日「國慶大德盃台灣尚青籃球賽」於Filhoops Gym火力開打，八隊旅居德州 的各路英雄好漢集結，以球之名，傳遞對台灣願景的祝福。

本賽事由美南大專院校聯合校友會 ( JCCAA，簡稱「校聯會」)主辦，與亞裔籃球聯盟（TABL）和德州大學健康中心公衛學院台灣同學會合作。並由中華民國僑委會、駐休士頓 經濟文化辦事處教育 組、和休士頓雙十國慶籌備會共同指導。

八個隊伍加上前來助陣加油的親友團，陣容龐大共逾150人參與盛事，觀賽親友團中不乏三代同堂，有5個月的寶寶，也有超過 80歲的祖父母齊聚一堂，場景非常溫馨難得。今年隊伍組成多元，不僅潮州會館響應台灣國慶賽事，組成「Team Teo Chew」，並有三隊以台灣留學生為主力的隊伍，分別是來自奧斯丁UT Austin 的「Raising Cane’s」，來自休士頓Rice University 和 University of Houston 組成的「RIUH」，以及由 Baylor College of Medicine、UT MD Anderson 、UT Health組成的「Texas Medical Center」，和另四隊由休士頓地區旅美台僑組成，為休士頓雙十國慶系列活動增添青春活力的一頁。

球賽於上午 10時開始，由休士頓國慶籌備會楊崇肯主委開球，啟動長近八小時的賽事，最終戰由休士頓中生代隊伍 「Fat Bro」對戰潮州會館隊伍「Team Teo Chew」，賽事緊張刺激，最後「Fat Bro」 隊以 52:49的些微差距奪冠。由休士頓僑教中心王盈蓉主任，代表駐休士頓經濟文化辦事處頒獎。冠軍「Fat Bro」隊伍頒發獎牌和獎金紅包200元，亞軍「Team Teo Chew」頒發獎牌和獎金紅包150元，並列季軍的「Raising Cane’s」和「Jade Well Roofers」各頒發獎金紅包50元，兩位MVP選手頒發獎牌和JCCAA紀念隨行杯。