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休士頓僑青 籃球傳情歡慶雙十

【休士頓訊】
冠軍隊伍「Fat Bro」與僑教中心王盈蓉主任合影。（大專校聯會提供）
冠軍隊伍「Fat Bro」與僑教中心王盈蓉主任合影。（大專校聯會提供）

台灣歡慶雙十國慶活動熱力持續發酵，2023年10月22日「國慶大德盃台灣尚青籃球賽」於Filhoops Gym火力開打，八隊旅居德州的各路英雄好漢集結，以球之名，傳遞對台灣願景的祝福。

本賽事由美南大專院校聯合校友會 ( JCCAA，簡稱「校聯會」)主辦，與亞裔籃球聯盟（TABL）和德州大學健康中心公衛學院台灣同學會合作。並由中華民國僑委會、駐休士頓經濟文化辦事處教育組、和休士頓雙十國慶籌備會共同指導。

八個隊伍加上前來助陣加油的親友團，陣容龐大共逾150人參與盛事，觀賽親友團中不乏三代同堂，有5個月的寶寶，也有超過 80歲的祖父母齊聚一堂，場景非常溫馨難得。今年隊伍組成多元，不僅潮州會館響應台灣國慶賽事，組成「Team Teo Chew」，並有三隊以台灣留學生為主力的隊伍，分別是來自奧斯丁UT Austin 的「Raising Cane’s」，來自休士頓Rice University 和 University of Houston 組成的「RIUH」，以及由 Baylor College of Medicine、UT MD Anderson 、UT Health組成的「Texas Medical Center」，和另四隊由休士頓地區旅美台僑組成，為休士頓雙十國慶系列活動增添青春活力的一頁。

球賽於上午 10時開始，由休士頓國慶籌備會楊崇肯主委開球，啟動長近八小時的賽事，最終戰由休士頓中生代隊伍 「Fat Bro」對戰潮州會館隊伍「Team Teo Chew」，賽事緊張刺激，最後「Fat Bro」 隊以 52:49的些微差距奪冠。由休士頓僑教中心王盈蓉主任，代表駐休士頓經濟文化辦事處頒獎。冠軍「Fat Bro」隊伍頒發獎牌和獎金紅包200元，亞軍「Team Teo Chew」頒發獎牌和獎金紅包150元，並列季軍的「Raising Cane’s」和「Jade Well Roofers」各頒發獎金紅包50元，兩位MVP選手頒發獎牌和JCCAA紀念隨行杯。

校聯會戴珮青會長表示對於校聯會能夠順利舉辦國慶大德盃籃球比賽感到非常欣慰，不但每一位球員都有上場較勁球技的機會，場外觀眾也踴躍參與投籃互動，為緊張的比賽中添加趣味性。並感謝休士頓台北經濟文化辦事處教育組楊淑雅組長和僑教中心王盈蓉主任、黃依莉副主任的支持與贊助，和JCCAA前會長劉秀美僑務委員、JCCAA前理事長鄭大展、王敦正僑務諮詢委員等人的個人贊助。

劉秀美僑務委員 (左三) ，僑教中心王盈蓉主任 (右二），黃依莉副主任 (右一)...
劉秀美僑務委員 (左三) ，僑教中心王盈蓉主任 (右二），黃依莉副主任 (右一)，校聯會戴珮青會長 (左四) 與兩位 MVP 選手合影。（大專校聯會提供）
台北經濟文化辦事處教育組楊淑雅組長(居中穿白色上衣)與參賽學生合影。（大專校聯會...
台北經濟文化辦事處教育組楊淑雅組長(居中穿白色上衣)與參賽學生合影。（大專校聯會提供）
所有參賽隊伍大合照。 （大專校聯會提供）
所有參賽隊伍大合照。 （大專校聯會提供）
球場較勁，各球隊全力以赴。（大專校聯會提供）
球場較勁，各球隊全力以赴。（大專校聯會提供）
亞軍隊伍「Team Teo Chew」與僑教中心王盈蓉主任合影。（大專校聯會提供...
亞軍隊伍「Team Teo Chew」與僑教中心王盈蓉主任合影。（大專校聯會提供）
雙十國慶籌備會主委楊崇肯開球。（大專校聯會提供）
雙十國慶籌備會主委楊崇肯開球。（大專校聯會提供）

休士頓 德州 教育

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