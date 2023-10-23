我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

按摩師性侵兩女客 店主盼百萬和解

編譯林思牧／綜合報導
53歲的按摩師荷西弗蘭可涉性侵遭逮捕。（休士頓警局檔案）
53歲的按摩師荷西弗蘭可涉性侵遭逮捕。（休士頓警局檔案）

休士頓地區一位男性按摩治療師(massage therapist)，被顧客指控趁按摩之便性侵女顧客，按摩師將受庭審，按摩店東主決定盡快花錢消災，以100萬元達成庭外和解。

「羨慕按摩店」(Massage Envy)是一個全國性的連鎖企業，店主通常是以「加盟店」(franchise)的方式經營，一位休士頓業者經營三家分店，其中一家在郊區的康羅市(Conroe)。一位63歲的女顧客上KTRK電視台接受採訪，她是這間按摩店的常客，去年有一天她打電話預約做按摩的時候，53歲的按摩師荷西弗蘭可(Jose Franco)建議她做90分鐘的按摩，因為她的身體太緊繃，要一個半小時才能充分鬆懈。

她後來向警方報案，指控弗蘭可對她猥褻與性侵，她說那天她把衣服脫掉躺在按摩床上，弗蘭可進到房間把電燈全部關掉，然後把手指戳入她的下體，後來又對她做口交(oral sex)。這名女子後來求醫，她被確診感染皰疹(herpes)，這是一種性病。

另外一位指控弗蘭可的女子並沒有公開露面，她向警方表示弗蘭可撫捏她的乳房。這兩位女子雇請律師提告索求賠償，弗蘭可被雇主開除後，已被控性侵犯重罪(felony sexual assault)和猥褻侵犯輕罪(misdemeanor indecent assault)，首度出庭時法官把保釋金訂為3萬元，他付了保釋金以後目前在等候審判。

店主同意以100萬元和解，但沒有公布兩位受害人各得多少，代表兩位女子的律師表示，他相信弗蘭可早已食髓知味，受害人應該不只兩人，他呼籲受害者繼續向警方提出控訴。

性侵 休士頓

上一則

維州海記 正宗粵菜點心 聚餐首選新增藥材雞湯、椰子雞湯、胡椒豬肚雞湯 是秋冬滋補佳品

下一則

休士頓市長選舉 2民主黨人對決

延伸閱讀

惡狼親哥長期性侵小10歲妹妹 自小學到高中

惡狼親哥長期性侵小10歲妹妹 自小學到高中
見妻子閨密喝醉 台男趁機性侵 妻怒陪好友提告

見妻子閨密喝醉 台男趁機性侵 妻怒陪好友提告
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐
堪州5歲童遭性侵殺害 州府被控失職

堪州5歲童遭性侵殺害 州府被控失職

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
底特律一間猶太會堂主席沃爾21日被發現陳屍自家民宅外，而且身上有多處刀傷。（取材自X平台）

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

2023-10-21 20:29
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個