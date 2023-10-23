按摩師性侵兩女客 店主盼百萬和解

53歲的按摩師荷西弗蘭可涉性侵遭逮捕。（休士頓警局檔案）

休士頓 地區一位男性按摩治療師(massage therapist)，被顧客指控趁按摩之便性侵 女顧客，按摩師將受庭審，按摩店東主決定盡快花錢消災，以100萬元達成庭外和解。

「羨慕按摩店」(Massage Envy)是一個全國性的連鎖企業，店主通常是以「加盟店」(franchise)的方式經營，一位休士頓業者經營三家分店，其中一家在郊區的康羅市(Conroe)。一位63歲的女顧客上KTRK電視台接受採訪，她是這間按摩店的常客，去年有一天她打電話預約做按摩的時候，53歲的按摩師荷西弗蘭可(Jose Franco)建議她做90分鐘的按摩，因為她的身體太緊繃，要一個半小時才能充分鬆懈。

她後來向警方報案，指控弗蘭可對她猥褻與性侵，她說那天她把衣服脫掉躺在按摩床上，弗蘭可進到房間把電燈全部關掉，然後把手指戳入她的下體，後來又對她做口交(oral sex)。這名女子後來求醫，她被確診感染皰疹(herpes)，這是一種性病。

另外一位指控弗蘭可的女子並沒有公開露面，她向警方表示弗蘭可撫捏她的乳房。這兩位女子雇請律師提告索求賠償，弗蘭可被雇主開除後，已被控性侵犯重罪(felony sexual assault)和猥褻侵犯輕罪(misdemeanor indecent assault)，首度出庭時法官把保釋金訂為3萬元，他付了保釋金以後目前在等候審判。

店主同意以100萬元和解，但沒有公布兩位受害人各得多少，代表兩位女子的律師表示，他相信弗蘭可早已食髓知味，受害人應該不只兩人，他呼籲受害者繼續向警方提出控訴。