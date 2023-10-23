「休城魅影」化妝舞會 10月28日首秀

「休城魅影」萬聖節主題化妝舞會。

萬聖節 即將到來，休士頓 沃爾森傳媒攜手本地社區，將於10月28日(周六）在陽光中心掀起一場魔法般的「休城魅影」萬聖節主題化妝舞會。這個激動人心的活動將匯聚來自各族裔、各行各業的表演嘉賓、網紅，以及社區的矚目名媛帥哥，為大家締造一場視覺盛宴，以音樂、舞蹈、和變裝為當晚揭開屬於休士頓最瘋狂的派對。

這次舞會的目的是推動休士頓不同族裔的融合，反映社區多元文化的特色，並提供一個獨一無二的社交交友機會。萬聖節，這個風靡西方的傳統節日，經過幾個世紀的演變，如今已經演變成了一場最具代表性的盛宴，通常伴隨著超自然和神秘的元素，成為一年中最熱門的節日之一。

最顯著的慶祝活動之一就是變裝，它為人們提供了發揮創意和想像力的機會，讓他們呈現出最驚人的服裝造型，讓人驚歎不已。因此，「休城魅影」的另一個目標是為參加者提供一個展示自己的平台，擺脫繁忙的工作和單調的生活，為生活添上一抹色彩。

舞會將包括一系列令人驚嘆的表演，包括專業的K-pop舞蹈、精湛的黑人 街舞、優雅的倫巴舞，以及各族裔的歌手將獻唱特色歌曲。此外，我們還將安排專業DJ和精彩的燈光特效，為參與者提供一個跳舞和盡情享受音樂的機會，讓每個人都能釋放內心的激情。

這將是一個充滿樂趣、多元文化和激情的萬聖節派對，無論您是舞者、音樂愛好者還是喜歡穿梭於不同文化之間的冒險家，「休城魅影」將為您帶來一個難忘的夜晚。別錯過這個機會，購票參加，讓我們一起點燃萬聖節的熱情！

「休城魅影」的活動時間為2023年10月28日，晚上7點整開始。地點設在休士頓陽光活動中心，地址為6510 Westline Dr. Houston, TX 77036。

門票可以在以下地點購買：9889 Bellaire Blvd，Suite 111 Dunhuang Plaza iEAT Nuddle。