我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

「休城魅影」化妝舞會 10月28日首秀

【休士頓訊】
「休城魅影」萬聖節主題化妝舞會。
「休城魅影」萬聖節主題化妝舞會。

萬聖節即將到來，休士頓沃爾森傳媒攜手本地社區，將於10月28日(周六）在陽光中心掀起一場魔法般的「休城魅影」萬聖節主題化妝舞會。這個激動人心的活動將匯聚來自各族裔、各行各業的表演嘉賓、網紅，以及社區的矚目名媛帥哥，為大家締造一場視覺盛宴，以音樂、舞蹈、和變裝為當晚揭開屬於休士頓最瘋狂的派對。

這次舞會的目的是推動休士頓不同族裔的融合，反映社區多元文化的特色，並提供一個獨一無二的社交交友機會。萬聖節，這個風靡西方的傳統節日，經過幾個世紀的演變，如今已經演變成了一場最具代表性的盛宴，通常伴隨著超自然和神秘的元素，成為一年中最熱門的節日之一。

最顯著的慶祝活動之一就是變裝，它為人們提供了發揮創意和想像力的機會，讓他們呈現出最驚人的服裝造型，讓人驚歎不已。因此，「休城魅影」的另一個目標是為參加者提供一個展示自己的平台，擺脫繁忙的工作和單調的生活，為生活添上一抹色彩。

舞會將包括一系列令人驚嘆的表演，包括專業的K-pop舞蹈、精湛的黑人街舞、優雅的倫巴舞，以及各族裔的歌手將獻唱特色歌曲。此外，我們還將安排專業DJ和精彩的燈光特效，為參與者提供一個跳舞和盡情享受音樂的機會，讓每個人都能釋放內心的激情。

這將是一個充滿樂趣、多元文化和激情的萬聖節派對，無論您是舞者、音樂愛好者還是喜歡穿梭於不同文化之間的冒險家，「休城魅影」將為您帶來一個難忘的夜晚。別錯過這個機會，購票參加，讓我們一起點燃萬聖節的熱情！

「休城魅影」的活動時間為2023年10月28日，晚上7點整開始。地點設在休士頓陽光活動中心，地址為6510 Westline Dr. Houston, TX 77036。

門票可以在以下地點購買：9889 Bellaire Blvd，Suite 111 Dunhuang Plaza iEAT Nuddle。

萬聖節 休士頓 黑人

上一則

休士頓安穩保險事務所 喬遷之喜

下一則

榮光會慶祝榮民節 莊嚴隆重

延伸閱讀

削減成本 Dropbox舊金山總部退租1/4空間

削減成本 Dropbox舊金山總部退租1/4空間
反仇亞／聖縣地檢 更多元化服務社區

反仇亞／聖縣地檢 更多元化服務社區
60歲退休數學老師 引領抗爭

60歲退休數學老師 引領抗爭
休士頓「巴勒斯坦人權大會」取消

休士頓「巴勒斯坦人權大會」取消

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
底特律一間猶太會堂主席沃爾21日被發現陳屍自家民宅外，而且身上有多處刀傷。（取材自X平台）

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

2023-10-21 20:29
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
以色列政府提供了朱迪斯(左四)與她的女兒娜坦莉(左二)由以色列軍人陪同從加薩抵達以色列的照片。(美聯社)

以色列證實 哈瑪斯釋放芝城母女人質

2023-10-20 17:35
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個