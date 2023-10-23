休士頓市長選舉 2民主黨人對決

休士頓市長候選人希拉李。（美聯社）

休士頓 紀事報報導，休士頓下一任市長面臨的挑戰，是許多大城市都擁有的犯罪、基礎設施敗壞、預算短缺和缺乏經濟適用房等問題。11月重要的市長初選中，有望扭轉休士頓局勢最佳候選人是兩位民主黨 人，其餘候選人也在23日開始提前投票前做最後努力。

在18位候選人中，最受關注的是德州參議員惠特米爾（John Whitmire）與聯邦眾議員 希拉李（Sheila Jackson Lee），他們在這座城市掌權的時間比許多人長。僅管市長競選並無黨派，但大多數候選人都是民主黨人，他們都希望取代已完成八年任期，現任休士頓市長特納（Sylvester Turner）留下的職位。然在如此競爭激烈的情況下，所有候選人都無法得到50%選票。

其餘候選人還包括休士頓公共交通系統前負責人加西亞（Gilbert Garcia）、律師卡普蘭（Lee Kaplan）、休士頓市議員加列哥斯（Robert Gallegos）和前市議員克里斯蒂（Jack Christie）和可漢（M.J. Khan）等。

休士頓犯罪率在新冠肺炎疫情期間急劇上升，但之後有所下降。休士頓市警局局長費納（Troy Finner）日前表示，與去年同期相比，整體犯罪率下降5%，殺害人數下降近18%。

日前的候選人辯論會上，惠特米爾仍強調降低犯罪率，他指出「公共安全將是我首要任務。」

希拉李則強調過去在國會獲得聯邦資金經驗，她表示，已意識到休士頓在解決住房和犯罪問題上面臨資金挑戰。她在本月稍早一次辯論中表示，「我們要找到最具創意的方式增加收入，使這座城市成為美國所有大城市前列。」