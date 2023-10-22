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前德州眾議員賀德 退出共和黨總統候選

編譯林思牧／綜合報導
前德州國會眾議員威爾賀德退出爭取共和黨黨內總統候選人提名。（聯邦眾議院官網）
前德州國會眾議員威爾賀德退出爭取共和黨黨內總統候選人提名。（聯邦眾議院官網）

德州國會眾議員威爾賀德(Will Hurd)宣布退選，讓爭取共和黨總統提名的人數減少一個，非洲裔的賀德一向鄙視川普，他把他的票源推給前南卡羅萊納州州長妮基海莉(Nikki Haley)。

許多從政的人喜歡加入重大選戰，雖然他們獲選的機會幾近於零，但參選可以提升知名度，而且日後可以說自己曾是總統大位的參選人，不知內情的人一聽就對此人肅然起敬，更何況參選不是掏自己的腰包，賀德根本沒有被提名的可能，但他也在這場選戰中混了幾個月。

賀德終於在9日(周一)以書面聲明的方式宣布退選，並呼籲他的支持者把票投給妮基海莉。他對川普一向多有批評，但川普卻在初選的支持度遠遠超過其他共和黨參選人。賀德曾是德州的國會眾議員，上一次有機會競選連任時，他看出黨內人士對他的反川立場不滿，即使競選也不可能選上，最後決定不加入選戰。

另外，與德州深有淵源的小勞勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，原本宣布要跟拜登在民主黨初選中爭取提名，但他卻在日前宣布將以獨立派(Independent)身分直接參加總統大選，如此一來明年11月大選的三位主角就會是拜登、川普和小勞勃甘迺迪。

小勞勃參選會把民主黨的票源分散，因此對川普有利。根據路透社(Reuters)最近的民調，在三足鼎立的情況下，有14%的受調者表示會把票投給小勞勃，這就幾乎肯定會幫助川普當選。小勞勃將在本月稍後來德州造勢，有知識的選民認為他的腦子有問題，每天談的都是荒謬的陰謀論(conspiracy theories)。

上一次有相當知名度的獨立參選人是勞夫奈德(Ralph Nader)，他參加2000年的總統大選，雖然他只得到幾個百分點的票，但已足夠分散民主黨的票源，如今回頭看那次大選，如果不是奈德攪局，2001年1月入主白宮的會是高爾(Al Gore)而不是小布希(George W. Bush)。

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