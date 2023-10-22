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休城教師再上街頭 喊奪回學校

編譯胡立宗／綜合報導
休士頓獨立學區（HISD）的不滿情緒已經瀕臨爆發點，圖為州政府接管時參加抗議的家長與小孩。（美聯社）
休士頓獨立學區（HISD）的不滿情緒已經瀕臨爆發點，圖為州政府接管時參加抗議的家長與小孩。（美聯社）

休士頓獨立學區（HISD）的不滿情緒已經瀕臨爆發點，由學區最大教師工會「Houston Federation of Teachers」發起的抗議活動，以「Take Back Our Schools」（奪回我們的學校）為訴求，20日下午在學區總部門外展開抗議。

雖然學區輕描淡寫地回應「大家都有言論自由」，但部分媒體已在擔心未來抗議是否擴大會變成罷工。

德州政府2023年6月間指派麥爾斯（Mike Miles）接管休士頓獨立學區，理由是HISD財務管理缺失太多，但指派本身就已引發爭議，麥爾斯上任後推行的新政更是讓教師與家長都不滿，響應工會號召、對抗麥爾斯的「躉售體制整改」。爭議焦點之一是「新學制」（New Education System），要求學區內85個學校精簡人力。

除了將28間學校的圖書館改成「團體中心」（Team Centers），還有不少教職員必須重新續約。另外「新學制」引發的爭議還有統一課綱，與增加學生受測次數。學生考試成績好的學校，校長每年可以領到近20萬元的績效獎金，成績不好的校長最高只能拿到13萬元，但以績效評價教育成果似乎並不合理。

Houston Public Media訪問到的家長Jessica Campos說，她的女兒本來就讀於Pugh Elementary，但是現在卻不想上學了，因為該校正是實施「新學制」的學校之一。Jessica Campos還說，原本跟家長和善溝通的教師與主任，現在都三緘其口、獨善其身。她還說，因為她在「Coffee with the Principal」活動中發言質疑，19日還被警察「拜訪」了，「現在的公立學校彷彿密教組織一樣」。

倡議團體Community Voices for Public Education 則表示，現在已經不是所謂的小修小改了，根本就是教育理念的基本差異，發不發聲攸關小孩與公立學校的未來。

學區 教育 休士頓

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