美福基金會邀自閉症大使 彭灼西分享孩子的故事

聯合國自閉症大使彭灼西，與特兒家長們分享自已的育兒經驗。（記者封昌明／攝影）

聯合國自閉症大使彭灼西，10月19日現身陽光活動中心，他是應美福基金會董事長喻斌之邀前來發表專題演講，他為了撫養他患有自閉症的孩子威利長大，30餘年來，汗水與淚水交織的感人故事，觸動了前來聆聽演講的家長們，很多家長都含淚感謝彭灼西說出了她們的心聲。

為了這場座談會，美福基金會負責人喻斌已經醞釀幾個月，他希望運用他有限的人力物力，幫助所有特殊兒童（特兒）的家長度過難關，最特別的是他最近應休士頓市長之邀擔任德州TWC基金會的理事，他這才了解到這個基金會有數十億美金的預算 ，而出錢最多的大企業都是亞裔 人士為主，而分到亞裔手中則是最少的比例，他誓言未來在理事會中將極力主張公平分配預算，讓所有亞裔的弱勢家庭都可以獲得幫助。

喻斌手拿彭灼西出版的「拯救威利」一書，向家長們表示，此書記載了他們一家多年來在對抗自閉症的歷程中所有的經過，是給所有有同樣遭遇的家長們一本教育 寶典，歡迎大家前來陽光活動中心借閱。

威利當年七歲才開始說話，曾被專業特教老師認定有嚴重認知障礙的病童，經過彭灼西夫婦愛心陪伴，他現在已經在WALMART工作多年，也能自己開車上下班，可以自己煮飯炒菜，他們夫婦目前已經鬆了一口氣。

「拯救威利」出版後獲得廣大的迴響，從中國到世界各地都有人找他輔導，他也樂當義工巡迴世界，多年來他看到有很多絕望的父母，甚至有很多母親將孩子殺死後自殺，這讓他感觸良多，事情可以不必發展至此，這是人間最悲慘的故事。

彭灼西說，我們不須世界憐閔，我們只希望社會包容特殊兒童，不要再用異樣的眼光看待我們，他也勸導家長們要放下自我，大膽走出家門尋求協助，他說，如果人生可以重來，他不會辭去工作，因為工作對他來說反而是減壓，可以暫時放鬆一下。

美福基金會倡議成立特兒家長互助研討會，呼籲社會各界了解特兒家庭的需要，幫助特兒家長建立社群，溝通分享，相互支持，促進華人弱勢群體、華人慈善組織與地方政府資源的對接互動。

彭灼西當日給大家做了一個小時濃縮而精彩的主題演講，內容豐富感人，極有啟發和幫助，讓所有參與座談的家長獲益良多。