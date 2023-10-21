北德州初中女生 2度擊退2種罕見癌症

安娜貝爾格雷斯巴泰爾連續兩次擊敗兩種不同的稀有癌症。（取自Eric Bartel X）

達福都會區的葡萄藤市(Grapevine)，一名初中女生已連續兩次擊敗兩種不同的稀有癌症 ，她感謝學校與社區給她的支持，社區則表示她的勇氣與毅力讓社區人士得到極大的啟示與鼓舞。

安娜貝爾格雷斯巴泰爾(Annabelle Grace Bartel)是傳承初中(Heritage Middle School)的八年級學生，也是排球校隊和啦啦隊的一員。她念四年級的時候，手臂骨裡發現有極罕見的骨肉瘤(Osteosarcoma)癌細胞 ，醫院開始給她做化療。癌症治療中不會使用「治癒」(cured)這個詞，如果檢查時沒有發現癌細胞，就稱癌症在「緩解」(remission)狀態。

醫生告訴她，如果能安然經過三年的緩解狀態，癌症復發的機率就會大幅降低。今年夏天滿了三年，醫生卻發現她的肺部有兩小塊陰影，隨後確認那是一種稀有的肺癌。所幸發現得早，外科醫生把這兩顆界線分明的腫瘤 開刀切除，目前她又在緩解狀態，也就是她兩次打退了癌症的侵襲。

安娜貝爾格雷的家人朋友都稱她為AG，AG最愛的顏色是紫色，學校給她製作了一件紫色T恤衫，上面寫著「我們都像AG那麼堅強」(We Are AG Tough)，在畢業紀念冊照片上，從校長、教職員和每位學生，都是穿著這件T恤衫拍照。校長指出，AG給大家作為毅力的典範，是她帶給了大家勇氣與希望。

另外，一個多月前才當選為「美國妻子」(Mrs. America)的德州女子雷吉娜斯托克(Regina Stock)，18日(周三)在臉書上宣布，一個月前醫生發現她的一顆腎臟有腫瘤，化驗以後確認是癌症，而因為腫瘤已經相當大，不能用機器人做微創手術(robotic surgery)，而是真的要剖開腹腔動手術。在那段視頻裡她一度哽咽，但她表示她會堅強的搏鬥，要挺過手術與治療的過程，並熱切期待恢復健康的那一天。