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德州伍德蘭轉型生技園區 加州企業進駐

編譯胡立宗／綜合報導
Nurix Technologies在Alexandria Center的新據點。（來源： Alexandria Real Estate Equities）
Nurix Technologies在Alexandria Center的新據點。（來源： Alexandria Real Estate Equities）

休士頓北方的伍德蘭市（The Woodlands）正在積極轉型，由能源產業變身為生技樞紐，最新發展就是耗資1億1200萬元打造占地12.4英畝的Alexandria Center for Advanced Technologies。

加州Nurix Technologies近日決定進駐園區，地點為Technology Forest Place 8800號，繼續開發他們的抗癌藥物。Nurix的總裁兼執行長Arthur Sands表示，很高興能由舊金山搬來此地，畢竟他早在1995年就與人在伍德蘭市合創Lexicon。

已在2014年退出Lexicon公司的Arthur Sands說，Alexandria Center的規畫良好，既能繼續先進研發，又有方便的生活機能，公司在此更能吸引優秀人才，初期希望增加100名工作人員。

Alexandria Center的主管告訴休士頓紀事報，Nurix Technologies的到來有助吸引更多業者進駐。史丹佛大學胡佛研究院（Hoover Institution）2022 年的研究發現，2018年至2021年，已有132家尖端科技業者由加州搬到德州，最大原因就是德州營運成本更低。

負責打造Alexandria Center的營建商為Alexandria Real Estate Equities，其創辦人、董事長Joel Marcus表示，在伍德蘭市打造生技園區的過程跟他們在紐約市的經驗很類似，商業運作的生技業者都不那麼普遍，因此他們很榮幸能在伍德蘭市順利開發出Alexandria Center。

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