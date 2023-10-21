襲擊國會山莊 休士頓男判監禁7年

遭判刑七年的詹金斯。（取自美國地區法院）

FOX 26電視台報導，46歲德州 男子詹金斯（Shane Jenkins）在2021年1月6日國會山莊暴亂襲擊事件中，試圖用戰斧砸碎國會山莊窗戶，並多次向警方投擲旗桿、金屬手杖，日前遭判處七年監禁。

一個網站將詹金斯宣傳為一個組織的創始人，該組織旨在揭露當年1月6日被告及他們所面臨的政府待遇。網站並展示詹金斯（綽號骷髏）的卡通頭像，也出售印有1月6日相關T恤、連帽衫、帽子等商品。檢察官並不清楚詹金斯從該網站商品銷售中賺了多少錢，但他們表示，詹金斯已透過另一個募款網站募集超過11萬8000元捐款。

檢察官在判決書中寫到，「詹金斯沒有反省自己造成的傷害、替自己行為感到羞恥，而是選擇用1月6日事件打造品牌，獲取金錢。」詹金斯辯護律師稱，他並未從1月6日相關商品銷售中得到任何款項，也並非該網站創始者，但無法透露誰是屬於該網站擁有者。

對詹金斯判刑的美國地區法院法官梅塔（Amit Mehta）表示，詹金斯在襲擊事件扮演的角色是「可恥的」。他也駁斥他和其他被監禁的暴徒是政治犯，無法得到公平審判的說法。「這一切都與事實相差甚遠」梅塔說。

詹金斯對自己在1月6日事件的行為表示悔恨。檢察官建議將其判處19年八個月監禁。他們還要求法官判處至少11萬8888元罰款。但梅塔拒絕他們罰款請求。

今年3月，陪審團裁定詹金斯犯下民事騷亂和妨礙1月6日國會山莊等罪名。檢察官認為「他的語言充滿戰爭與暴力，他的目標是恐嚇和報復一個不喜歡的總統候選人。」

辯護律師稱，詹金斯歷經混亂、虐待的成長過程，成為「社區的支柱」。據悉，詹金斯在20歲時，因繼父用獵槍指著他並發出死亡威脅，詹金斯出於自衛開槍打死繼父。最終他並未受到指控。

然檢察官表示，他在1月6日之前有許多犯罪紀錄，包括襲擊罪，表明他有暴力傾向。據悉，今年7月詹金斯和華盛頓監獄 其他11名囚犯，在電視室襲擊另一名國會山莊襲擊事件的被告塔蘭托（Taylor Taranto）。