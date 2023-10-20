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會晤新納粹黨領袖 極右PAC總裁卸職

編譯林思牧／綜合報導
副州長派翠克則表示不會退還「守護德州自由PAC」給他的政治獻金。(Defend Texas Liberty PAC社媒X平台)
副州長派翠克則表示不會退還「守護德州自由PAC」給他的政治獻金。(Defend Texas Liberty PAC社媒X平台)

德州論壇報發現支持當前德州政府首長的一個極端保守政治行動委員會PAC(Political Action Committee)，已無聲無息的把總裁換掉，前任總裁在本月初與新納粹黨的頭目會談數小時之久，消息被揭露後該組織蒙受重大壓力。

「守護德州自由PAC」(Defend Texas Liberty PAC)原任總裁斯翠克蘭(Jonathan Strickland)，10月6日與美國新納粹黨(neo-Nazi) 「美國第一」(America First)的總裁弗恩特斯(Nick Fuentes)會面數小時之久。在許多保守派政治團體的領袖中，斯翠克蘭是最語不驚人死不休的一個，在德州這樣的偏保守州，他的陰謀論與反自由派言論給該組織帶來極多的捐款。

那項會議的消息走漏之後，接著就發生了哈瑪斯恐襲以色列的事件，保守派美國人大多是支持以色列，該委員會因而承受極大壓力，因為弗恩特斯公開質疑納粹大屠殺(the Holocaust)是否真的發生過，也公開表明他是希特勒(Adolph Hitler)的崇拜者。

德州政府與州議會中，多數最偏右的政客大多收到該組織的政治獻金，少則數千至數萬元，像副州長派翠克(Dan Patrick)、州議會議長菲蘭(Dade Phelan)這樣的高官，則收到數十到數百萬元之多，為了報答該組織，這些政客在政策上朝極端偏右而行，連州長伯特也買該組織的帳。

但這次連議長菲蘭也譴責斯翠克蘭，副州長派翠克則表示不會退還該組織給他的政治獻金。接著在10月中旬，該組織的網站上悄悄地把斯翠克蘭的名字撤下，放上新總裁馬希亞斯(Luke Macias)的名字。

德州政治專案(Texas Politics Project)總監韓森(James Henson)則表示，這項改動可能只是避風頭的偽裝，把另一個人當作人頭，但披著羊皮的狼還是狼，該組織的極端偏右作風並沒有任何改變。

德州 納粹 以色列

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