會晤新納粹黨領袖 極右PAC總裁卸職

副州長派翠克則表示不會退還「守護德州自由PAC」給他的政治獻金。(Defend Texas Liberty PAC社媒X平台)

德州 論壇報發現支持當前德州政府首長的一個極端保守政治行動委員會PAC(Political Action Committee)，已無聲無息的把總裁換掉，前任總裁在本月初與新納粹 黨的頭目會談數小時之久，消息被揭露後該組織蒙受重大壓力。

「守護德州自由PAC」(Defend Texas Liberty PAC)原任總裁斯翠克蘭(Jonathan Strickland)，10月6日與美國新納粹黨(neo-Nazi) 「美國第一」(America First)的總裁弗恩特斯(Nick Fuentes)會面數小時之久。在許多保守派政治團體的領袖中，斯翠克蘭是最語不驚人死不休的一個，在德州這樣的偏保守州，他的陰謀論與反自由派言論給該組織帶來極多的捐款。

那項會議的消息走漏之後，接著就發生了哈瑪斯恐襲以色列 的事件，保守派美國人大多是支持以色列，該委員會因而承受極大壓力，因為弗恩特斯公開質疑納粹大屠殺(the Holocaust)是否真的發生過，也公開表明他是希特勒(Adolph Hitler)的崇拜者。

德州政府與州議會中，多數最偏右的政客大多收到該組織的政治獻金，少則數千至數萬元，像副州長派翠克(Dan Patrick)、州議會議長菲蘭(Dade Phelan)這樣的高官，則收到數十到數百萬元之多，為了報答該組織，這些政客在政策上朝極端偏右而行，連州長伯特也買該組織的帳。

但這次連議長菲蘭也譴責斯翠克蘭，副州長派翠克則表示不會退還該組織給他的政治獻金。接著在10月中旬，該組織的網站上悄悄地把斯翠克蘭的名字撤下，放上新總裁馬希亞斯(Luke Macias)的名字。

德州政治專案(Texas Politics Project)總監韓森(James Henson)則表示，這項改動可能只是避風頭的偽裝，把另一個人當作人頭，但披著羊皮的狼還是狼，該組織的極端偏右作風並沒有任何改變。