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疑農奴墳場 糖城小學新址遭反對

編譯林思牧／綜合報導
福遍學區提議在糖城一處興建小學，但當地人擔心該處可能是農奴墳場。(Sugar Land網頁)
福遍學區提議在糖城一處興建小學，但當地人擔心該處可能是農奴墳場。(Sugar Land網頁)

休士頓西南近郊的糖城(Sugar Land)，是華人樂於定居的地方，福遍學區(Fort Bend ISD)提議在一個空曠地點興建一間新小學，但許多社區人士反對，他們害怕自己幼齡的孩子會被嚇出病來。

糖城一帶過去全是甘蔗田，糖城的市徽上有一頂皇冠，那是「帝國糖廠」的標誌，也看得出那家糖廠在糖城歷史上的地位。種植、採收甘蔗是勞力密集的工作，19世紀下半黑奴被解放以後，甘蔗田主人被允許免費借用監獄的囚犯來做苦工，讓這些犯罪的人有點社會價值，不是整天白吃白住牢房。

因為休士頓地區人口暴增，現有的學校不敷使用，福遍學區提議在「收成綠地」(Harvest Green)社區增建一所小學，這塊空地旁邊有兩個新建成的住宅區，這所小學可以讓這些社區的孩子就近上學。

目前最大的反對聲音是來自「德州正義與平等中心」(Texas Center for Justice and Equity)，中心主任簡肯斯(Jay Jenkins)指出，當年被借到甘蔗田使用的囚犯，至少有幾百人因為生病、受傷、營養不良等的原因死在農場裡，處理屍體的方法非常簡單：在地裡挖一個洞，把死人往裡面一丟，用土掩蓋起來完事。

簡肯斯在這方面已頗有聲譽，2018年政府要在糖城擴建一所職業學校(career center)，他提醒主事單位應該做詳細的調查，免得施工時發現許多屍體。政府單位可能有點馬虎，結果施工時果然一共發現了95具無名屍，在南德州引起相當大的震撼。

歷史學家一致同意，在糖城有一個相當大規模的農奴墳場，但歷史紀錄上並沒有指出確切的位置。福遍學區則指出，今年1月已經做過調查，並沒有發現任何屍骨、棺木或與喪葬相關的器物，沒有證據指出那個農奴墳場是在這個地點。

學區 德州 休士頓

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