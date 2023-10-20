欲申請紅藍卡 先看資格及福利

瑞源保險提醒：紅藍卡申請資格及開放註冊。

聯邦醫療保險 Medicare（即紅藍卡 ） 是美國的一項國家最大的醫療保險計劃，它由政府機構的聯邦醫療保險和醫療補助計劃服務中心 (CMS) 運營。以下就來跟大家來分享一下，哪些人有資格申請紅藍卡和紅藍卡包含那些福利。

一，申請資格

1. 年滿65歲或以上，美國公民或永久居民（綠卡）必須先在美國連續居住滿5年，才有資格申請Medicare紅藍卡（從申請的月份往前算連續5年的人士可申請 ）。

2. 未滿65歲，但有連續24個月拿到聯邦殘障福利人士或某些特定殘疾；例如患有晚期腎病(ESRD) 的人士；還有肌萎縮性脊髓側索硬化症（簡寫為ALS ，或稱為漸凍人症）的人士也可申請。

二． 聯邦醫療保險的五大部分及福利

1. 聯邦醫療保險 A 部分：覆蓋住院費用。 A部分的保費通常和工作報稅的點數相關。 滿足40點後A部分保費是免費的。

2. 聯邦醫療保險 B 部分：醫療保險通常是幫助支付A部分未涵蓋的某些服務和產品（但也可以根據醫生在醫院視情況，適用於急性病症護理）。B部分則覆蓋門診部分。 符合申請紅藍卡資格的人士如果不按時申請則會被終身罰款，如果受益人或其配偶仍在工作並且擁有雇主投保的團體醫療保險，則可以推遲申請而不會不罰款。 B部分的保費因收入而定。

3. 聯邦醫療保險 C 部分(Medicare Advantage)：由Medicare批准的保險公司提供。 Medicare Advantage包括所有傳統Medicare紅藍卡A部分和B部分承保範圍。 Medicare Advantage更提供了額外福利，例如視力，聽力，牙齒和免費健身房福利。 大多數Medicare Advantage 計劃還包括Medicare處方藥承保範圍(D部分）。 加入Medicare Advantage計劃的要求是申請人必須同時擁有紅藍卡A部分和B部分。

4. 聯邦醫療保險輔助（Medicare Supplement)：Medicare保險輔助計劃，或稱為Medigap，也是由保險公司提供的，目的是涵蓋病人的自付費用，即針對支付傳統Medicare（A部分和B部分）的個人自付額。

5. 醫療保險D部分：Medicare Part D部分提供處方藥承保，由Medicare批准的保險公司提供。 處方藥計劃的選擇通常考慮藥單涵蓋度，藥單等級，自付額，醫療網絡內藥房的選擇和保費。

三． 開放報名時間：今年的紅藍卡開發註冊時間為10月15日至12月7日，瑞源保險事務所溫馨提醒大家聯絡我們了解市場新推出的計畫。 如需要更改的話，請不要錯過這一年一度的開放註冊期。

四． 如何申請：找專業保險代理購買醫療保險是最省心，安心的方式。 透過瑞源保險事務所申請不收取任何手續費，因為保費都是統一定價，所以透過經驗豐富的代理申請是最明智可靠的選擇。

瑞源專業代理本地區最完整的健保計劃，Medicare Advantage， Medicare Supplement和PDP（處方藥計劃）。 醫保計劃的全面性和醫保諮詢的專業性是德州瑞源保險事務所的核心競爭力，在本領域享有盛譽。 公司創辦人張瑞女士擁有約20年業界經驗，曾擔任美國知名保險公司副總多年，是美國醫療保險協會認證會員、長期照護保險認證專員和資深醫療保險專員，積極義務服務社區並長期舉辦知識 類講座。 張瑞直線電話：214-971-8026，微信個人號：12149718026，公司Email: [email protected]。 公司在達拉斯和休士頓均有辦公室，服務全德州居民。