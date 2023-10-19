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趁法庭打架混亂 嫌犯卸腳鐐消失

編譯林思牧／綜合報導
因法警處理一場鬥毆，造成一名非裔家暴慣犯逃跑。（KTRK電視台電視台畫面）
因法警處理一場鬥毆，造成一名非裔家暴慣犯逃跑。（KTRK電視台電視台畫面）

一名非洲裔家暴慣犯17日(周二)上哈里斯縣法院聆訊，隔壁法庭發生打架事件法警趕忙前往協助，等法庭恢復秩序後這位犯人已消失無蹤，只剩下一副空空的腳鐐。

休士頓地區的KTRK電視台報導，32歲的麥可寇姆斯(Michael Devon Combs)已有過許多次家暴前科，今年3月份，跟他在一起已經七年多並給他生了不只一個孩子的女友，終於受不了一再被打的生活決定求去，惹得寇姆斯大怒。女子表示，寇姆斯用一隻手抓住她的脖子，用另一隻手連續猛打她的臉部。

女子17日出庭時央求法官不要再讓寇姆斯交保，寇姆斯原本已是交保候傳的狀態，而且他被檢測出服用安非他命，並且曾把GPS腳踝追器關掉，違反了保釋條款的規定。

法官聽取那名女子的建議，下令取消寇姆斯的交保，叫法警給他戴上鐵製腳鐐後，讓他坐在長椅上等候獄車把他送進監牢。這時隔壁法庭發生打架事件，警鈴響起後寇姆斯這邊的法警立即前往隔壁救援，一陣混亂之後法警回到這邊的法庭，卻發現只剩一副空的腳鐐。

警方審閱法庭的錄像，但並沒有公開犯人是如何掙脫腳鐐的細節，警方公布了嫌犯的照片，要求民眾提供線索。嫌犯脫逃後曾打電話給他的母親金柏莉寇姆斯(Kimberly Combs)，表示他堅決不要重返監獄，母親向媒體表示，她覺得「沒人願意聆聽我寶貝的理由」(Nobody is listening to my baby)，又說「他是被逼到死角才出此下策」(He is backed up in a corner)。嫌犯母親的這番話令人搖頭嘆息，採取這種姑息的心態，難怪會養出這樣的奸人。

家暴 檢測 監獄

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