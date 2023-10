趁法庭打架混亂 嫌犯卸腳鐐消失

因法警處理一場鬥毆,造成一名非裔家暴慣犯逃跑。(KTRK電視台電視台畫面)

一名非洲裔家暴 慣犯17日(周二)上哈里斯縣法院聆訊,隔壁法庭發生打架事件法警趕忙前往協助,等法庭恢復秩序後這位犯人已消失無蹤,只剩下一副空空的腳鐐。

休士頓地區的KTRK電視台報導,32歲的麥可寇姆斯(Michael Devon Combs)已有過許多次家暴前科,今年3月份,跟他在一起已經七年多並給他生了不只一個孩子的女友,終於受不了一再被打的生活決定求去,惹得寇姆斯大怒。女子表示,寇姆斯用一隻手抓住她的脖子,用另一隻手連續猛打她的臉部。

女子17日出庭時央求法官不要再讓寇姆斯交保,寇姆斯原本已是交保候傳的狀態,而且他被檢測 出服用安非他命,並且曾把GPS腳踝追器關掉,違反了保釋條款的規定。

法官聽取那名女子的建議,下令取消寇姆斯的交保,叫法警給他戴上鐵製腳鐐後,讓他坐在長椅上等候獄車把他送進監牢。這時隔壁法庭發生打架事件,警鈴響起後寇姆斯這邊的法警立即前往隔壁救援,一陣混亂之後法警回到這邊的法庭,卻發現只剩一副空的腳鐐。

警方審閱法庭的錄像,但並沒有公開犯人是如何掙脫腳鐐的細節,警方公布了嫌犯的照片,要求民眾提供線索。嫌犯脫逃後曾打電話給他的母親金柏莉寇姆斯(Kimberly Combs),表示他堅決不要重返監獄 ,母親向媒體表示,她覺得「沒人願意聆聽我寶貝的理由」(Nobody is listening to my baby),又說「他是被逼到死角才出此下策」(He is backed up in a corner)。嫌犯母親的這番話令人搖頭嘆息,採取這種姑息的心態,難怪會養出這樣的奸人。