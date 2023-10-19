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休士頓「巴勒斯坦人權大會」取消

編譯林思牧／綜合報導
「全國巴勒斯坦人權大會」在休士頓的活動無法如期。(Palestinian Rights National Conference網頁)
「全國巴勒斯坦人權大會」在休士頓的活動無法如期。(Palestinian Rights National Conference網頁)

早已安排在本月底於休士頓藝廊區(the Galleria)希爾頓大飯店舉行的「全國巴勒斯坦人權大會」(Palestinian Rights National Conference)，因為哈瑪斯以色列百姓發動恐襲而出現重大壓力，尤其是共和黨人員強烈要求希爾頓取消該會，促使酒店在17日(周二)宣布不提供場地。

這項大會原訂於10月27日至29日舉行，有許多伊斯蘭信徒和巴勒斯坦人報名參加，將出席演說的名人包括記者與學者馬克希爾(Marc Lamont Hill)，國會議員拉希達特雷布(Rep. Rashida Tlaib)，律師黛菈夏瑪斯(Daila Shamas)以及巴勒斯坦裔美國穆斯林社區民運人士(Palestinian-American Muslim community activist)拉夏穆巴拉克(Rasha Mubarak)。

10月7日恐怖組織哈瑪斯(Hamas)發動突擊，從加薩(Gaza)發射數千枚火箭攻擊以色列，武裝份子在空襲震撼的同時突破邊界圍籬，在離邊界不遠的城鎮裡展開屠殺，這項對手無寸鐵的無辜百姓濫殺的血腥暴行，引起全球人權團體嚴厲譴責。

希爾頓大飯店在四方壓力之下，終於在17日宣布取消該會在該飯店舉行，書面聲明中說，鑒於目前危機情勢升高的考量，這項活動可能給員工(team members)與客人(guests)造成潛在的威脅，因此必須取消這項可能出現危險狀況的活動。

雖然這項活動是巴勒斯坦人權益支持者所舉辦的，不是哈瑪斯支持者舉辦的，但艾伯特州長17傍晚在X上所發布的訊息中說，希爾頓此舉是正確的，德州任何的場所都不應該讓哈瑪斯支持者(Hamas supporters)舉辦提倡「仇恨」(hatred)、「反猶太主義」(antisemitism)的任何活動。

巴勒斯坦 哈瑪斯 以色列

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