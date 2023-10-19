福爾摩沙弦樂四重奏與魏美慧 休城演出

福爾摩沙弦樂四重奏再度現身休士頓，舉行兩場正式演出。（台灣書院提供）

由駐休士頓 辦事處台灣書院與亞洲協會(Asia Society Texas Center)及休士頓大學(University of Houston)合作的台灣光點計畫，預計於2023年10月26日及28日辦理 「台灣音樂: 福爾摩沙弦樂四重奏與魏美慧」，演出由作曲家陳士惠專為福爾摩沙弦樂四重奏創作的作品，並融合台灣南管專家魏美慧演出，作品從南管古樂及原住民 汲取靈感，將是一場結合傳統與現代的台灣音樂新體驗。

剛獲得美國藝術文學院音樂作曲獎的台灣作曲家陳士惠，專為福爾摩沙弦樂四重奏譜寫的三首作品，其中兩首取材於南管音樂《梅花操的迴響》、《推枕著衣-南管新唱》是用西方樂器表現傳統音樂的特殊嘗試；而與原住民專家胡台麗合作的 《讓靈魂回家: 阿美族的三則傳奇四首歌》則是融合原住民音樂元素與弦樂音質，創作出當代風格的特色音樂。整體演出形式風趣又多元，背景將搭配影像，介紹台灣原住民、南管音樂以及紀錄片電影片段，更特別邀請台灣南管專家魏美慧現場示範南管戲曲的古老身段。

陳士惠出生於台灣，1982年赴美深造並取得波士頓大學作曲博士學位。2000年起任教於美國萊斯大學音樂院，現為該校專任教授、「古樂今曲」音樂節執行長，以及亞洲協會 (Asia Society) 的表演藝術委員，音樂創作常年在美國、歐洲及亞洲等地發表演出。陳士惠2022年獲得第33屆傳藝金曲獎最佳編曲提名，2023年更獲得美國藝術文學院音樂獎作曲類之Walter Hinrichsen獎項的至高殊榮。

魏美慧身為演員及戲曲教師，現為江之翠劇場 副團長；取得臺北藝術大學傳統音樂學系碩士學位，專攻梨園戲表演與南管演奏。1993年加入江之翠劇場開始接觸劇場藝術，在國家文化藝術基金會委託梨園戲傳習計畫專攻南管音樂與生角；魏美慧除了傳統戲曲演出之外，更與多位現代劇場的導演合作，跨足環境劇場、紀實互動劇場、意象劇場及舞蹈等多樣演出形式。

福爾摩沙四重奏是第十屆倫敦國際弦樂四重奏大賽首獎及阿瑪迪斯獎得主。美國知名的瓜內里弦樂四重奏大提琴家 David Soyer 讚譽福爾摩沙四重奏是「這個世代最頂尖的弦樂四重奏之一」; 英國著名《弦樂》雜誌(The Strad)讚譽他們的演出「淋漓盡致扣人心弦」; 古典音樂《留聲機》雜誌(Gramophone)亦形容該團表現「異乎尋常的精緻」。

駐休士頓辦事處台灣書院表示，這次的台灣音樂是一個特殊的結合，從古老的南管音樂、原住民作品到重新詮釋的新創作，賦予音樂多重聽覺與視覺的想像空間，再加上作曲家陳士惠教授的現場解說，對德州觀眾應是一場全新的台灣音樂體驗，歡迎大家踴躍支持!!

詳細演出資訊：

場地：亞洲協會德州中心，10月26日(四)晚間 7:30 演出。9時接待茶會

https://asiasociety.org/texas/events/formosa-quartet-mei-hui-wei-music-taiwan。

場地：休士頓大學(Blaffer Museum of Art) ，10月28日(六) 下午2時演出