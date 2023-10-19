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西南管理區聯誼會 聚合警商界

記者封昌明／休士頓報導
休士頓警分局西區分局數10位員警，前來表達支持。 （記者封昌明／攝影）
休士頓警分局西區分局數10位員警，前來表達支持。 （記者封昌明／攝影）

為促進休士頓中國城經濟繁榮，西南管理區10月18日在該管理區主席李雄的率領下與董事會成員林富桂律師、David Peters、Peter Acquaro等在希爾頓花園酒店舉行早餐會，與轄內各公司行號負責人、公益事業負責人等進行聯誼，希望透過聯誼相輔相成。

(影音來源：記者封昌明）

聯誼會由西南管理區新任董事林富桂主持，她幽默風趣的主持風格逗樂全場來賓，她首先介紹董事會成員接著介紹轄區內各行各業的代表性人物，其中包括商業、金融、地產、貿易等各個領域，眾人在林富桂的引介下水乳交融打成一片，場面熱鬧非凡。

國慶籌備會主委楊崇肯也率領副主委楊嘉玲、徐堯亮、David陳等核心幹部前來向西南管理區致敬，感謝他們在國慶系列活動中熱情的贊助，讓系列活動更加精彩。

休士頓警察局西區分局也在小隊呂振偉率領下，與10餘位隊員與會，呂振偉盛讚西南管理區在過去，只要該分局舉辦的各項活動，不論是文具捐贈、醒獅團的等多個項目中鼎力支持，他也代表西區分局強調將致力於維護中國城的治安。

別開生面的聯誼早餐會，在抽獎的壓軸節目中劃下句點，四位幸運獲獎者各獲得一張星巴克咖啡禮卡，與會者都很肯定西南管理區在過去所做的努力，讓社區更加和諧，經濟更加繁榮。

https://youtu.be/0PQLt1RdqRY

國慶籌備會主委楊崇肯（左二）率成員支持西南管理區。（記者封昌明／攝影）
國慶籌備會主委楊崇肯（左二）率成員支持西南管理區。（記者封昌明／攝影）
西南管理區董事感謝贊助商，頒獎表揚。（記者封昌明／攝影）
西南管理區董事感謝贊助商，頒獎表揚。（記者封昌明／攝影）
透過聯誼會，讓西南管理區轄內所有商家都相互認識。（記者封昌明／攝影）
透過聯誼會，讓西南管理區轄內所有商家都相互認識。（記者封昌明／攝影）
林富桂律師主持風格幽默風趣，逗樂全場來賓。 （記者封昌明／攝影）
林富桂律師主持風格幽默風趣，逗樂全場來賓。 （記者封昌明／攝影）

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