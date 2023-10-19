德州擬禁止強制打新冠疫苗 業界批

德州參議會日前通過SB 7法案，禁止私人企業雇主要求員工接種新冠肺炎疫苗。（CDC）

奧斯汀KXAN電視台報導，德州 參議會日前通過SB 7法案，禁止私人企業雇主強制要求員工接種新冠肺炎疫苗 。此舉呼應州長艾伯特（Greg Abbott）「保護德州人自由」（Protect the freedom of Texans），然卻招致商業團體批評。

SB 7法案規定，若雇主對拒絕接種新冠肺炎疫苗員工、承包商或應徵者採取「不利行動」，雇主將被處以1萬元罰款。該法16日交眾議會州務委員會（House Committee on State Affairs）審議。

該法案起草者，德州眾議員李奇（Jeff Leach）表示，「任何德州人都不該失去工作權利，任何德州人都不應因出於任何原因（宗教、醫療或良心問題等）拒絕接種疫苗而被解僱」他說，該法案作用是解決雇主告訴員工「除非接種疫苗，否則無法在此工作」的情況。

包括德州商業協會（Texas Association of Business）和全國獨立企業聯合會（National Federation of Independent Business）等團體，在參議會聽證會時反對該法。

民主黨人安琪亞（Rafael Anchia）也擔心該法將限制私人雇主保護員工和應對未來公共衛生威脅的能力。該法並未替員工設立私人訴訟理由，但若他們認為自己因拒絕接種疫苗而受雇主懲罰，則允許他們向德州勞動力委員會（Texas Workforce Commission）投訴，委員會將調查雇主。