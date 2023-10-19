我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

德州擬禁止強制打新冠疫苗 業界批

編譯陳盈霖／綜合報導
德州參議會日前通過SB 7法案，禁止私人企業雇主要求員工接種新冠肺炎疫苗。（CDC）
德州參議會日前通過SB 7法案，禁止私人企業雇主要求員工接種新冠肺炎疫苗。（CDC）

奧斯汀KXAN電視台報導，德州參議會日前通過SB 7法案，禁止私人企業雇主強制要求員工接種新冠肺炎疫苗。此舉呼應州長艾伯特（Greg Abbott）「保護德州人自由」（Protect the freedom of Texans），然卻招致商業團體批評。

SB 7法案規定，若雇主對拒絕接種新冠肺炎疫苗員工、承包商或應徵者採取「不利行動」，雇主將被處以1萬元罰款。該法16日交眾議會州務委員會（House Committee on State Affairs）審議。

該法案起草者，德州眾議員李奇（Jeff Leach）表示，「任何德州人都不該失去工作權利，任何德州人都不應因出於任何原因（宗教、醫療或良心問題等）拒絕接種疫苗而被解僱」他說，該法案作用是解決雇主告訴員工「除非接種疫苗，否則無法在此工作」的情況。

包括德州商業協會（Texas Association of Business）和全國獨立企業聯合會（National Federation of Independent Business）等團體，在參議會聽證會時反對該法。

民主黨人安琪亞（Rafael Anchia）也擔心該法將限制私人雇主保護員工和應對未來公共衛生威脅的能力。該法並未替員工設立私人訴訟理由，但若他們認為自己因拒絕接種疫苗而受雇主懲罰，則允許他們向德州勞動力委員會（Texas Workforce Commission）投訴，委員會將調查雇主。

德州 疫苗 新冠肺炎

上一則

福爾摩沙弦樂四重奏與魏美慧 休城演出

下一則

休士頓「巴勒斯坦人權大會」取消

延伸閱讀

華府副市長新上任 聚焦復甦市區建設

華府副市長新上任 聚焦復甦市區建設
在紐約演說談無證客 艾伯特成先知

在紐約演說談無證客 艾伯特成先知
德州丟包無證客 洛市接納759人

德州丟包無證客 洛市接納759人
德州29日丟包3車無證客 洛市已被接納759人

德州29日丟包3車無證客 洛市已被接納759人

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05
博物館曾出版的李秉樞故事的封面照片中，站在廣益雜貨店前的兩位年輕人之一的右者，就是當時年僅15歲的李秉樞。(特派員黃惠玲／攝影)

18年來最大筆 李秉樞慨捐200萬給芝美洲華裔博物館

2023-10-16 10:52
伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

伊州房東刺殺穆斯林房客新細節 兇嫌談中東問題後行兇

2023-10-17 10:46

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」