被控殺第五任丈夫 女子降低保釋金

錢伯斯縣48歲哈茲菲爾德（Sarah Hartsfield，圖中女子）因謀殺其第五任丈夫，被指控一級謀殺罪（NBC news）

FOX 26電視台報導，錢伯斯縣（Chambers County）48歲哈茲菲爾德（Sarah Hartsfield）因謀殺其第五任丈夫，被指控一級謀殺罪，明尼蘇達州 當局也表示將重新審理另一起她於2018年槍殺前未婚夫的舊案。

哈茲菲爾德最初保釋金為500萬元，但其代表律師科克伍德（Keaton Kirkwood）聲稱州政府不公平後，相關單位將保釋金修改至450萬元，錢伯斯地方檢察官辦公室近期證實，哈茲菲爾德最新保釋金下調至200萬元。

根據錢伯斯縣警局，哈茲菲爾德第五任丈夫約瑟夫哈茲菲爾德（Joseph Hartsfield）患有糖尿病 ，今年1月7日被送往休士頓 以東一家醫院後，一個多星期後去世。相關當局並未公布死因。根據宣誓書，醫院工作人員認為約瑟夫體內可能含有過多胰島素。

他的案件，促使明尼蘇達州調查單位重新審理一起涉及哈茲菲爾德前未婚夫的舊案。錢伯斯縣地方檢察官辦公室表示，調查人員正尋找有關她以前姓名的資訊。

據悉，哈茲菲爾德此前曾結過四次婚。她對謀殺指控不認罪，且已繳納450萬元保釋金，她的律師表示哈茲菲爾德堅稱自己無罪，且會「協助調查英年早逝丈夫的死亡原因。」