我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

哈縣擬助封存輕罪紀錄、了解住房權

編譯陳盈霖／綜合報導
哈里斯縣法官提供「全新開始計畫」，旨幫助封存輕罪紀錄和幫助民眾了解住房權。（Fox 26電視台畫面）
哈里斯縣法官提供「全新開始計畫」，旨幫助封存輕罪紀錄和幫助民眾了解住房權。（Fox 26電視台畫面）

FOX 26電視台報導，11月11日（周六）是第八期「全新開始計畫」（Fresh Start Program），也是2023年最後一期。該計畫是部分哈里斯縣法官的創建，旨在幫助封存輕罪紀錄和協助民眾了解住房權，給人們第二次機會。

哈里斯縣刑事法院（Harris County Criminal Court）第九號法官芬奇（Toria Finch）表示，「我們相信我們扮演的角色，不僅是每天坐在法院裡。捲起袖子走進社區，積極主動，努力工作，讓社區變得更強大。」

全新開始計畫最受歡迎的服務之一，是當被告成功完成緩刑後，將封存他們的輕罪紀錄，因這些紀錄可能會阻止犯錯者找工作或信貸。芬奇說，「透過這項計畫，您可與每天執行此系統的專家聯繫，更快通過系統得到您正查詢的結果。」

該計畫也首次包括了解住房相關工作坊。第二號民事法院法官科瓦奇（Jim F. Kovach）說，「我們正努力做的是告訴租戶和房東他們的住房權是什麼，幫助他們在面臨更嚴重驅逐相關事件時可儘速解決。」

他說，驅逐談判將使租客尋找公寓時變得更複雜，這就是為什麼在那之前進行談話很重要，「若他們被驅逐，未來在信用上會付出更大代價。」

民眾可上網https://www.ccl.hctx.net/comcourt.htm得到相關訊息。

房東 租客

上一則

被控殺第五任丈夫 女子降低保釋金

下一則

企業招聘 漸漸不再要求大學文憑

延伸閱讀

旅遊惡夢…帶2混血兒子搭機 空姐竟報警控他人口販運

旅遊惡夢…帶2混血兒子搭機 空姐竟報警控他人口販運
哈縣陪審團 首日酬勞漲至30美金

哈縣陪審團 首日酬勞漲至30美金
5歲童離家不幸溺斃 警方調查家長責任

5歲童離家不幸溺斃 警方調查家長責任
哈里斯縣民眾 請願罷免縣長

哈里斯縣民眾 請願罷免縣長

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02
阿州州長桑德斯(Sarah Huckabee Sanders，前右四)宣布，阿州成為全美第一個迫使中企出售美國農地的州。(州長桑德斯辦公室)

禁中國人購地開始執法 阿肯色迫中企放棄農地 否則提訴

2023-10-17 19:02

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來