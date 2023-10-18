哈縣擬助封存輕罪紀錄、了解住房權

哈里斯縣法官提供「全新開始計畫」，旨幫助封存輕罪紀錄和幫助民眾了解住房權。（Fox 26電視台畫面）

FOX 26電視台報導，11月11日（周六）是第八期「全新開始計畫」（Fresh Start Program），也是2023年最後一期。該計畫是部分哈里斯縣法官的創建，旨在幫助封存輕罪紀錄和協助民眾了解住房權，給人們第二次機會。

哈里斯縣刑事法院（Harris County Criminal Court）第九號法官芬奇（Toria Finch）表示，「我們相信我們扮演的角色，不僅是每天坐在法院裡。捲起袖子走進社區，積極主動，努力工作，讓社區變得更強大。」

全新開始計畫最受歡迎的服務之一，是當被告成功完成緩刑後，將封存他們的輕罪紀錄，因這些紀錄可能會阻止犯錯者找工作或信貸。芬奇說，「透過這項計畫，您可與每天執行此系統的專家聯繫，更快通過系統得到您正查詢的結果。」

該計畫也首次包括了解住房相關工作坊。第二號民事法院法官科瓦奇（Jim F. Kovach）說，「我們正努力做的是告訴租戶和房東 他們的住房權是什麼，幫助他們在面臨更嚴重驅逐相關事件時可儘速解決。」

他說，驅逐談判將使租客 尋找公寓時變得更複雜，這就是為什麼在那之前進行談話很重要，「若他們被驅逐，未來在信用上會付出更大代價。」

民眾可上網https://www.ccl.hctx.net/comcourt.htm得到相關訊息。