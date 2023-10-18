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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

遊騎兵崛起 掀南北棒球迷大戰

編譯林思牧／綜合報導
太空人隊必須加油了。(Astros臉書)
太空人隊必須加油了。(Astros臉書)

職棒大聯盟MLB的美聯AL冠軍系列，遊騎兵(Rangers)在最早兩場比賽中打敗地主隊太空人(Astros)，讓北德州的棒球迷興奮異常，從18日(周三)開始的兩場比賽將在阿靈頓(Arlington)舉行，遊騎兵是否能再度讓對手「掃地出門」(swept)？

太空人在前兩場比賽中沒有善用地利，如果到北德州的兩場都輸，AL冠軍系列就會在19日結束，遊騎兵將會創下MLB的新紀錄，在三個系列賽中都把對手掃地出門。照理說太空人的球迷現在應該極為頹喪，但太空人最近19場在外地的比賽中，竟然贏到了16場，因此許多南德州的球迷仍然信心滿。

歷史上鄰國之間的關係特別可能惡化，過去遊騎兵隊很少出頭，雖然德州棒球的風光全被太空人搶光，兩隊的球迷間並不是深仇大恨。但這次情況不同，遊騎兵攻守俱佳，極可能會打敗上一屆總冠軍太空人隊，因此太空人隊的球迷開始討厭遊騎兵隊。

休士頓的MLB球隊是在1962年成軍的，當時叫「柯特45」(Colt .45s)，柯特45是極有名的手槍。1965年球隊改名為太空人，所用的球場是MLB歷史上第一座封閉式球場，那座球場叫Astrodome(太空人圓頂球場)，採用的人工草皮叫AstroTurf(太空人草皮)。太空人隊兩度贏得MLB世界冠軍系列，一次是2017年，一次是去年。

德州遊騎兵隊原本是華府參議員隊(Washington Senators)，球隊東家在1971年把球隊遷到位於達拉斯與福和市之間的阿靈頓，改名為德州遊騎兵，遊騎兵從來沒有贏得世界冠軍，因此球迷深切期望球隊這次創下新的里程碑。

遊騎兵已連勝兩場。(Rangers臉書)
遊騎兵已連勝兩場。(Rangers臉書)

太空人 德州 MLB

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