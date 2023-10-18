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州博覽會傳槍響 安檢受質疑

編譯林思牧／綜合報導
槍擊事件後，德州博覽會升級保安措施。（德州博覽會網頁）
槍擊事件後，德州博覽會升級保安措施。（德州博覽會網頁）

一年一度的德州博覽會(State Fair of Texas)14日(周六)晚間發生三人受傷的槍擊案，主辦單位的安檢措施因而受到質疑，22歲的嫌犯自稱是自衛開槍，但警方審閱過許多視頻後認為那是嫌犯的藉口，他的保釋金被訂為150萬元。

今年的州博覽會是從9月29日進行到10月22日(本周日)，由於活動已接近尾聲，許多德州人趕著最後幾天去盡興，14日那天有相當多的遊客，晚間8時左右槍聲響起，眾人奔跑逃竄的景象在網路上引起相當大的震撼。

22歲的卡梅倫透納(Cameron Turner)隨即被捕，並在15日凌晨被送進達拉斯縣拘留所(Dallas County Jail)，他被控三項「以致命武器進行重傷害」(aggravated assault with a deadly weapon)罪名。法院文件指出，他被逮捕時告訴調查人員，他是為了保護他家人的安全而開槍的，純粹是因為自衛。

警方審閱過許多視頻，發現事實跟他說的出入相當大，當時透納到飲食攤位去買瓶裝水，因為某種原因幾名男子開始向他接近，其中一位名叫凱德凱利(Cade Kelly)的停下來，兩人交換了幾句話以後透納拔出手槍，一共開了三到四槍，除了凱利之外還有史蒂芬萊特(Stephen Wright)和安綴雅席爾瓦(Andrea Silva)中彈，但當時透納的家人都不在他身邊，因此警方認為他為保護家人而開槍的說詞是藉口。

這種家庭式娛樂的活動發生重大槍擊案，自然讓家長相當緊張，有些家長叫孩子另外找地方跟朋友玩樂。主辦單位有鑑於生意可能受到影響，立即做了幾種修改好能增進安全。

在博覽會進口處設有檢查站，不透明的包包要檢查，安檢人員還用金屬探測棒檢查遊客身上是否攜槍。每位入場的成人都要出示證件並經掃描，但持有隱藏槍械執照(concealed weapon permit)被允許攜槍入場。但透納並沒有隱藏槍械執照，他如何能在會場上拔出手槍？

傑夫考特納(Jeff Cotner)是博覽會的資全總監，他表示目前仍不知為何透納的槍沒被檢測出來，但他表示目前保安又升了一等，民眾可以安心前來享受最後一個周末。

德州 槍擊 檢測

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