人面獸心牧師 性侵女孩12年

休士頓 地區一名39歲的基督教牧師，9日(周一)上午被警方逮捕，法院文件指出他從15年前開始對一位親戚的女兒性侵 ，那時候女孩才七歲，前後12年期間一共強姦了那位女孩600次以上，女孩後來精神崩潰，住進心理衛生中心後真相逐漸呈現，這位口中說一套、行為做另一套的神棍才被逮捕控罪。

警方發布的拘留所大頭照上，非洲裔的牧師勞勃卡特(Pastor Robert L. Carter)鬍鬚已有一些斑白，法院在上個月發布對他的逮捕令，他自行在9日到哈里斯縣拘留所投案，警方將他收押之後法官把保釋金訂為20萬元。

女孩跟這位牧師是親戚，牧師住在女孩父母的家中，當女孩七歲的時候，牧師在夜裡偷偷進入女孩房間，要女孩給他做口交，做完之後他給女孩糖果作獎勵。他跟女孩說，如果她告訴任何人，他就會告訴大家是她主動來找他的，看看大家是會相信牧師還是相信她。

等女孩又大了一些，牧師開始每隔幾天強姦她一次，並威脅如果讓別人知道，他會讓她在世上無容身之地。除了在她的臥室裡強姦她以外，有時候早晨開車送她去上學之前，會到一家超市後面的停車場做車震，然後才把她送到學校。她16歲的時候懷了牧師的孩子，前後九個月都沒有別人知情，她穿著又厚又大的衣服遮掩住腹部，最後在衣櫥裡生下小孩，牧師隨即把小孩送到消防局外面擺放。

過後不久女孩因為長期被虐待而精神崩潰，住進精神病院後開始說出實情，但剛開始醫療人員不確定她說的是不是真話，最後把情況告知執法單位，警方調查許多年以後，檢察官辦公室現在對卡特牧師提控連續強姦兒童(continuous sexual assault of a child)的罪名。