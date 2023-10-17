我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資20億 NASA攜柏克萊加大建太空中心 預計2027年開放

LinkedIn今年第2波裁員逾600人 舊金山辦公室轉租

人面獸心牧師 性侵女孩12年

編譯林思牧／綜合報導

休士頓地區一名39歲的基督教牧師，9日(周一)上午被警方逮捕，法院文件指出他從15年前開始對一位親戚的女兒性侵，那時候女孩才七歲，前後12年期間一共強姦了那位女孩600次以上，女孩後來精神崩潰，住進心理衛生中心後真相逐漸呈現，這位口中說一套、行為做另一套的神棍才被逮捕控罪。

警方發布的拘留所大頭照上，非洲裔的牧師勞勃卡特(Pastor Robert L. Carter)鬍鬚已有一些斑白，法院在上個月發布對他的逮捕令，他自行在9日到哈里斯縣拘留所投案，警方將他收押之後法官把保釋金訂為20萬元。

女孩跟這位牧師是親戚，牧師住在女孩父母的家中，當女孩七歲的時候，牧師在夜裡偷偷進入女孩房間，要女孩給他做口交，做完之後他給女孩糖果作獎勵。他跟女孩說，如果她告訴任何人，他就會告訴大家是她主動來找他的，看看大家是會相信牧師還是相信她。

等女孩又大了一些，牧師開始每隔幾天強姦她一次，並威脅如果讓別人知道，他會讓她在世上無容身之地。除了在她的臥室裡強姦她以外，有時候早晨開車送她去上學之前，會到一家超市後面的停車場做車震，然後才把她送到學校。她16歲的時候懷了牧師的孩子，前後九個月都沒有別人知情，她穿著又厚又大的衣服遮掩住腹部，最後在衣櫥裡生下小孩，牧師隨即把小孩送到消防局外面擺放。

過後不久女孩因為長期被虐待而精神崩潰，住進精神病院後開始說出實情，但剛開始醫療人員不確定她說的是不是真話，最後把情況告知執法單位，警方調查許多年以後，檢察官辦公室現在對卡特牧師提控連續強姦兒童(continuous sexual assault of a child)的罪名。

性侵 休士頓

上一則

重陽友誼盃乒乓球賽 長輩展球技

下一則

廈大大紐約校友 中秋歡聚

延伸閱讀

以色列法醫驗屍：哈瑪斯施酷刑 還分屍、性侵

以色列法醫驗屍：哈瑪斯施酷刑 還分屍、性侵
布碌崙變態色狼 地鐵、街頭3天3起性侵

布碌崙變態色狼 地鐵、街頭3天3起性侵
島國基督（三）

島國基督（三）
機率十萬分之一…牧師捐腎教友孫女成功

機率十萬分之一…牧師捐腎教友孫女成功

熱門新聞

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左圖）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右圖）身中26刀送醫不治。（路透、取材自X）

「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

2023-10-15 22:08
自家車道不能擋道，也不能阻止他人街邊停車。(Dillon Kydd/Unsplash)

自家房屋前停車 這些事不可不知

2023-10-15 02:12
59歲的朱迪斯(左)與18歲女兒(右)在以色列失去音信，家人擔心她們已經被哈瑪斯綁架。(艾文斯頓Chabad臉書)

芝城母女訪以色列失蹤 家人憂已遭哈瑪斯綁架

2023-10-10 12:02
過去兩個月，芝加哥地區的貨櫃停放場頻頻發生貨櫃遭竊事件。(pexels)

囂張竊賊 芝華人卡車貨櫃頻遭盜

2023-10-13 11:05
Buc-ee's是美國知名連鎖便利店和加油站。（Buc-ee's 臉書）

受邀Home趴被看光 13人遭美國知名連鎖便利店少東偷拍

2023-10-08 17:47
芝加哥的104歲人瑞霍夫納10月1日高空跳傘成功，創下世界最高齡的跳傘新紀錄。上為協助霍夫納的跳傘專家貝斯特。(美聯社)

剛創下最高齡跳傘紀錄 芝104歲人瑞過世

2023-10-10 14:02

超人氣

更多 >
你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢

你的收入低但有退休帳戶？ 2027年起政府將幫你存錢
以哈戰爭 中國可能是最終受益者

以哈戰爭 中國可能是最終受益者
腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹
平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元

平價超市Aldi有個25元搶手貨 網上轉賣喊價百元
新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用

新版新冠疫苗來了 注射前先了解有哪些副作用