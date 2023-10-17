重陽友誼盃乒乓球賽 長輩展球技

廖家姐妹是陽光活動中心的資深會員，聯袂出賽，志在參加。（記者封昌明／攝影）

美福陽光活動中心贊助的「重陽友誼盃」乒乓球比賽於10月14日在中華文化服務中心舉行。這場活動不僅吸引了中華文化服務中心和附近活動中心的選手，還吸引了來自遠道而來的球友，他們分別來自聖安東尼奧、達拉斯和奧斯汀。共有35位選手參加了比賽，大多數參加了單打和雙打兩個項目，而現場也有親友前來觀賽，使總參加人數達到約60人。

比賽結果如下：

男單 60-69歲組：第三名：牛曼、第二名：王義傑、第一名：蔡榮。

男單 70+歲組：第三名：黃克中、第二名：李明、第一名：孫耀鵬。

女單 60+歲組：第三名：葉抗生、第二名：張貴美、第一名：唐茸。

雙打 60+歲組：第三名：余鋒&王淵、第二名：王義傑&孫耀鵬、第一名：蔡榮牛曼。

這場比賽不僅展現了選手們的優秀技藝，也凝聚了友誼和互相尊重的精神。所有參賽選手都表現出色，充分展示了乒乓球運動的魅力，並向觀眾呈現了一場精彩的比賽。

美福陽光中心的慷慨贊助使這場比賽成為可能，為社區帶來了一次難忘的體育盛事。感謝所有參與者的熱情參與，這次比賽將成為社區的一個重要記憶，激勵更多人參與乒乓球運動，加強友誼和互相交流。

「重陽友誼盃」乒乓球比賽再次證明了運動的力量，不僅可以促進健康和活力，還可以建立友誼和聯繫社區。我們期待著未來更多的類似活動，並感謝所有參與者和贊助商的支持，使這場比賽取得如此成功的結果。